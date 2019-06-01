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      Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення

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      В Україні понад 70 тисяч дітей, позбавлених батьківської опіки
      В Україні понад 70 тисяч дітей, позбавлених батьківської опіки / mparzuchowski / unsplash

      1 червня у світі відзначають День захисту дітей. У Мінсоцполітики розповіли 24 каналу, скільки дітей в Україні є сиротами, скільки було усиновлено за 2018 рік і за яких умов іноземці можуть отримати опіку над українською дитиною.

      Кількість дітей-сиріт в Україні

      Станом на 31 грудня 2018 року в Україні на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувала 70 491 дитина. Із них 22 126 дітей-сиріт та 48 365 дітей, позбавлених батьківського піклування.

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      У сімейних формах виховання – 64 709 дітей (опіка – 50 766, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу – 13 943). Щодо віку дітей-сиріт статистики не ведуть.

      На обліку дітей, які можуть бути усиновлені, наразі перебуває майже 17 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них близько 12 тисяч проживають у сімейних формах виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу). Ще понад 4,5 тисячі дітей виховуються в державних закладах різного типу.

      Скільки дітей в Україні усиновили за 2018 рік?

      Загалом протягом 2018 року в Україні було усиновлено 1 730 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

      • українцями – 1 358 (до 5 років – 1 107 дітей, 6-10 рр. – 179 дітей, 11-17 рр. – 72 дитини);
      • іноземцями – 372 (до 5 років – 85 дітей; 6-10 рр. – 122 дитини; 11-17 рр. – 165 дітей).

      Серед них – 103 дитини, які мають інвалідність чи особливі потреби:

      • 25 дітей з ВІЛ / СНІД (українцями – 4, іноземцями – 21);
      • 13 дітей з синдромом Дауна (всі – іноземцями);
      • 33 мають захворювання з Переліку захворювань;
      • 32 мають інвалідність по інших захворюваннях.

      Також за минулий рік усиновлення 21 дитини було скасовано (українцями – 17, іноземцями – 4). Найпоширеніша підстава для цього – коли між прийомними батьками і дитиною склалися стосунки, які роблять неможливим їхнє спільне проживання.

      Ще в 10 випадках прийомних батьків було позбавлено батьківських прав.

      За яких умов дитину можуть усиновити іноземці?

      Відповідно до статті Сімейного кодексу та Закону України "Про охорону дитинства" усиновлення дитини іноземцями відбувається у випадку, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку громадян України. Тобто українці мають пріоритетне право на усиновлення. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває щонайменше один рік на обліку в Мінсоцполітики і досягла п’яти років.

      Проте є винятки:
      – усиновлювач є родичем дитини;
      – дитина має важку хворобу;
      – усіх рідних братів і сестер усиновлюють в одну сім’ю (якщо один із них відповідає вищевказаним вимогам);
      – іноземці хочуть здобути опіку над дитиною, брата або сестру якої вони усиновили раніше.

      Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Мінсоцполітики, а також до досягнення дитиною п’яти років, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України. Він містить 64 хвороби. Зокрема, синдром Дауна, епілепсія, рак.

      Діти-сироти
      Статистика усиновлення в Україні

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Публікації Статті Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 канал
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