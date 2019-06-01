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      Сколько детей в Украине являются сиротами: статистика усыновления

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      В Украине более 70 тысяч детей, лишенных родительской опеки
      В Украине более 70 тысяч детей, лишенных родительской опеки / mparzuchowski / unsplash

      1 июня в мире отмечают День защиты детей. В Минсоцполитики рассказали 24 каналу, сколько детей в Украине являются сиротами, скольких было усыновлено за 2018 год и при каких условиях иностранцы могут получить опеку над украинским ребенком.

      Количество детей-сирот в Украине

      По состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине на учете детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находился 70 491 ребенок. Из них 22 126 детей-сирот и 48 365 детей, лишенных родительской опеки.

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      В семейных формах воспитания – 64 709 детей (опека – 50 766, приемные семьи и детские дома семейного типа – 13 943). По возрасту детей-сирот статистики не ведут.

      На учете детей, которые могут быть усыновлены, сейчас находится почти 17 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них около 12 тысяч проживают в семейных формах воспитания (опека, попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа). Еще более 4,5 тысячи детей воспитываются в государственных учреждениях различного типа.

      Сколько детей в Украине усыновили за 2018 год?

      Всего в течение 2018 года в Украине были усыновлены 1 730 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:

      • украинцами – 1358 (до 5 лет – 1107 детей, 6-10 лет – 179 детей, 11-17 лет – 72 ребенка);
      • иностранцами – 372 (до 5 лет – 85 детей; 6-10 лет – 122 ребенка; 11-17 лет – 165 детей).

      Среди них – 103 ребенка, имеющие инвалидность или особые потребности:

      • 25 детей с ВИЧ / СПИД (украинцами – 4, иностранцами – 21);
      • 13 детей с синдромом Дауна (все – иностранцами);
      • 33 имеют заболевания из Перечня заболеваний;
      • 32 имеют инвалидность по другим заболеваниям.

      Также за прошлый год усыновление 21 ребенка было отменено (украинцами – 17, иностранцами – 4). Самое распространенное основание для этого – когда между приемными родителями и ребенком сложились отношения, которые делают невозможным их совместное проживание.

      Еще в 10 случаях приемных родителей лишили родительских прав.

      При каких условиях ребенка могут усыновить иностранцы?

      В соответствии со статьей Семейного кодекса и Закона Украины "Об охране детства" усыновление ребенка иностранцами происходит в случае, если были исчерпаны все возможности передачи под опеку граждан Украины. То есть украинцы имеют приоритетное право на усыновление. Ребенок может быть усыновлен иностранцем, если он находится не менее одного года на учете в Минсоцполитики и достиг пяти лет.

      Однако есть исключения:
      – усыновитель является родственником ребенка;
      – ребенок имеет тяжелую болезнь;
      – всех родных братьев и сестер усыновляют в одну семью (если один из них соответствует вышеуказанным требованиям);
      – иностранцы хотят получить опеку над ребенком, брата или сестру которого они усыновили ранее.

      Перечень заболеваний, дающих право на усыновление больных детей без соблюдения сроков пребывания на учете в Минсоцполитики, а также до достижения ребенком пяти лет, утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины. Он содержит 64 болезни. В частности, синдром Дауна, эпилепсия, рак.

      Діти-сироти
      Статистика усыновления в Украине

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Публикации Новости Украины Дети и несовершеннолетние Статьи Министерство социальной политики
      Источник: 24 канал
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