В Британії хочуть запровадити гендерно-нейтральну шкільну форму

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В Британії обговорюють перспективу зміни старих зразків форми
В Британії обговорюють перспективу зміни старих зразків форми / steam.T4.l

Уряд Великої Британії планує скасувати гендерне розмежування щодо шкільної форми. В Уельсі норма вже давно запрацювала.

На думку парламентарів, діти у школах не повинні носити одяг, який їм заважає. До того ж, дітей не обмежують, а розширюють можливості; повідомляє Independent.

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Це дасть кожній дитині можливість обирати, що одягнути. Диктувати їй, що можна і не можна одягати через ґендер – це застаріла практика, яка лише шкодить,
– розповіла представниця Ліберальної партії Лейла Моран.

Законотворці переконані, що такі зміни лише покращать успішність в школі.

Проте не всі погоджуються з такою політикою уряду. 

Дехто з батьків каже, що тепер їм треба купувати нову форму. 

Якщо у вас є діти в старших класах, то ви повинні витрачати гроші на непотрібний одяг, який дитина носитиме лише кілька семестрів,
– заявляють батьки.

Також, у вересні 2019 року, в одній із шкіл країни проти нововведень виступили самі учні.

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Протест проти гендерно-нейтральної форми – дивіться відео: 

В одному із регіонів Великої Британії Уельсі давно запроваджена гендерно-нейтральна форма.

Чи існують в Україні стандарти шкільної форми?Ні, в червні 2019 року Володимир Зеленський скасував указ, який затверджував вигляд шкільної форми.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Школа Освіта за кордоном Велика Британія
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