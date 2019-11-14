В Британії хочуть запровадити гендерно-нейтральну шкільну форму
Уряд Великої Британії планує скасувати гендерне розмежування щодо шкільної форми. В Уельсі норма вже давно запрацювала.
На думку парламентарів, діти у школах не повинні носити одяг, який їм заважає. До того ж, дітей не обмежують, а розширюють можливості; повідомляє Independent.
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Це дасть кожній дитині можливість обирати, що одягнути. Диктувати їй, що можна і не можна одягати через ґендер – це застаріла практика, яка лише шкодить,
– розповіла представниця Ліберальної партії Лейла Моран.
Законотворці переконані, що такі зміни лише покращать успішність в школі.
Проте не всі погоджуються з такою політикою уряду.
Дехто з батьків каже, що тепер їм треба купувати нову форму.
Якщо у вас є діти в старших класах, то ви повинні витрачати гроші на непотрібний одяг, який дитина носитиме лише кілька семестрів,
– заявляють батьки.
Також, у вересні 2019 року, в одній із шкіл країни проти нововведень виступили самі учні.
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Протест проти гендерно-нейтральної форми – дивіться відео:
В одному із регіонів Великої Британії Уельсі давно запроваджена гендерно-нейтральна форма.
Чи існують в Україні стандарти шкільної форми?Ні, в червні 2019 року Володимир Зеленський скасував указ, який затверджував вигляд шкільної форми.