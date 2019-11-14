В Британії хочуть запровадити гендерно-нейтральну шкільну форму

Уряд Великої Британії планує скасувати гендерне розмежування щодо шкільної форми. В Уельсі норма вже давно запрацювала.

На думку парламентарів, діти у школах не повинні носити одяг, який їм заважає. До того ж, дітей не обмежують, а розширюють можливості; повідомляє Independent.

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Це дасть кожній дитині можливість обирати, що одягнути. Диктувати їй, що можна і не можна одягати через ґендер – це застаріла практика, яка лише шкодить,

– розповіла представниця Ліберальної партії Лейла Моран.

Законотворці переконані, що такі зміни лише покращать успішність в школі.

Проте не всі погоджуються з такою політикою уряду.

Дехто з батьків каже, що тепер їм треба купувати нову форму.

Якщо у вас є діти в старших класах, то ви повинні витрачати гроші на непотрібний одяг, який дитина носитиме лише кілька семестрів,

– заявляють батьки.

Також, у вересні 2019 року, в одній із шкіл країни проти нововведень виступили самі учні.

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Протест проти гендерно-нейтральної форми – дивіться відео:

Video from Priory School in Lewes as the gate is shut on protesting students https://t.co/F6dhcdssB5 pic.twitter.com/iSfVWnZRXX — Brighton Argus (@brightonargus) 6 вересня 2019 р.

В одному із регіонів Великої Британії Уельсі давно запроваджена гендерно-нейтральна форма.

Чи існують в Україні стандарти шкільної форми?Ні, в червні 2019 року Володимир Зеленський скасував указ, який затверджував вигляд шкільної форми.