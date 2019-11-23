Из школьной программы уберут "литературу страданий", – Новосад

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала о планах ведомства по изменению школьной программы. По мнению чиновника, школьная программа по литературе перегружена произведениями с негативной эмоциональной окраской.

О планах министерства Анна Новосад рассказала в интервью порталу "Цензор".

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Я считаю, что в украинскую литературу должны входить более современные писатели. Мы должны отойти от традиции страданий всего украинского народа, которые мы транслируем нашим детям через украинскую литературу. Таким образом утверждая ложный тезис о том, что украинцы – это нация, которая обречена на страдания, слезы,

– пояснила министр.

По мнению министра, украинским школьникам нужно показывать другие дискурсы и посылы. "Депрессивных" авторов планируют заменить на современных украинских писателей.

Какие произведения исчезнут из школьной программы, а какие появятся, Министр не уточнила.

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Какие произведения сегодня входят в школьную программу по украинской литературе?