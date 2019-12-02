2020 – рік математики: Зеленський розповів про досягнення влади в сфері освіти – відео

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки тижня, та розповів про здобутки уряду в освітній сфері. Зокрема йдеться про оснащення лабораторій в українських школах.

Про досягнення Володимир Зеленський розповів у своєму традиційному влозі.

Звернення Зеленського: Заборгованості з зарплат вчителям і лікарям: Зеленський звернувся до Кабміну

Ми виділили 800 мільйонів гривень на обладнання наших шкіл. Особливо це стосується лабораторій з математики, фізики, хімії. В цілому є ідея, щоб 2020 рік був роком математики в Україні,

– розповів Президент України.

Володимир Зеленський також розповів, що доручив погасити заборгованість вчителям та лікарям. Президент пообіцяв погасити борги до кінця року. Також йшлося про просування реформ школи та шкільного харчування.

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А скільки в Україні шкіл?Станом на 2018 рік, в Україні працювали близько 19 тисяч шкіл.

Скільки всього грошей виділять на освіту у 2020 році?

145,1 мільярда гривень виділять на сферу освіти у 2020 році;

Це на 12,7% більше ніж у 2019.

Володимир Зеленський розповідає про здобутки влади на минулому тижні – дивіться відео: