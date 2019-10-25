Вступительная кампания 2020: бюджетных мест станет меньше

Министерство образования официально установило минимальный проходной балл на бюджетную форму обучения в 2020 году. Труднее всех придется медикам.

Согласно документу, который утвердили в министерстве, государственный заказ в этом году будет сокращаться, сообщают в МОН.

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В 2020 году министерство не будет выделять бюджетных мест для поступающих на юридические факультеты, за исключением дневной формы обучения на магистратуре.

Конкурсные баллы будут высчитоваться по результатам ВНО по трем обязательным предметам (украинский язык и литература, математика или история и предмет по выбору).

Минимальные конкурсные баллы для поступления на бюджет по специальностям:

150 баллов – стоматология, медицина и педиатрия;

140 баллов – международные отношения и общественное администрирование, а также право (только дневная форма обучения для магистров);

130 баллов – фармацевтика;

125 баллов – остальные специальности.

Что еще известно о поступлении 2020?