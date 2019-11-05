"Була б моєю донькою,– відлупцював би": в Острозькій академії розгорівся скандал – деталі

В Острозькій академії через звичайнісінький журналістський запит розгорівся неабиякий скандал. Річ у тім, що документ у ректорат надіслала другокурсниця цього вишу. Дівчину зацікавила вартість скульптур, які встановили на подвір’ї закладу. Втім, запит чомусь дуже роздратував ректора вишу Ігоря Пасічника, і він "вибухнув" образливими словами.

Історія розпочалась ще 11 жовтня. Саме тоді одна зі студенток другого курсу Острозької академії подала журналістський запит до ректорату з питанням про вартість скульптур, встановлених перед будівлею університету, інформує "Четверта влада".

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На запит студентки відповідь надійшла, проте через 10 днів ректор ВНЗ викликав другокурсницю на роз’яснювальну бесіду. Наступного дня він вже зібрав усіх студентів та виступив перед ними з дещо дивною промовою.

Так, Пасічник сказав:

Якби подібна ситуація сталася в іншому ВНЗ, то той, хто подав цей запит, вже б ластівкою вилетів звідти, гарантую.

Також він порадив "переводитися в інший виш усім, кому щось не подобається в Острозькій академії". Окрім того, Пасічник наголосив:

Якби студентка була моєю дитиною, я б її відлупцював.



Скульптури, про вартість яких дізнавалася студентка/ фото "Четверта влада"

Через 2 тижні після сказаного Пасічнику, схоже, стало соромно за свої висловлювання. Тому він на фейсбук-сторінці розмістив офіційне звернення, а також вибачився за свою реакцію.

Моя реакція на звичайний інформаційний запит від студентки другого курсу була невиправданою і дуже емоційною, а деякі мої висловлювання могли отримати занадто буквальне трактування, яке образило присутніх на зустрічі студентів,

– мовиться у документі.

А ось у дописі Пасічник закликав усіх "припинити ту хвилю ненависті та взаємних образ, до яких опустилися учасники дискусії з обох сторін".