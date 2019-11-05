"Была бы моей дочерью, – отлупил": в Острожской академии разгорелся скандал – детали

В Острожской академии из-за обычного журналистского запроса разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что документ в ректорат прислала второкурсница этого вуза. Девушку заинтересовала стоимость скульптур, которые установили во дворе заведения. Впрочем, запрос почему-то очень разозлил ректора вуза Игоря Пасечника, и он "взорвался" оскорбительными словами.

История началась еще 11 октября. Именно тогда одна из студенток второго курса Острожской академии подала журналистский запрос в ректорат с вопросом о стоимости скульптур, установленных перед зданием университета, информирует "Четвертая власть".

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На запрос студентки ответ поступил, однако через 10 дней ректор вуза вызвал второкурсницу на разъяснительную беседу. На следующий день он уже собрал всех студентов и выступил перед ними с несколько странной речью.

Так, Пасечник сказал:

Если бы подобная ситуация произошла в другом вузе, то тот, кто подал этот запрос, уже бы ласточкой вылетел оттуда, гарантирую.

Также он посоветовал "переводиться в другой вуз всем, кому что-то не нравится в Острожской академии". Кроме того, Пасечник отметил:

Если бы студентка была моим ребенком, я бы ее отшлёпал.



Скульптуры, о стоимости которых узнавала студентка / фото "Четвертая власть"

Через 2 недели после сказанного Пасичнику, похоже, стало стыдно за свои высказывания. Поэтому он на фейсбук-странице разместил официальное обращение, а также извинился за свою реакцию.

Моя реакция на обычный информационный запрос от студентки второго курса была неоправданной и очень эмоциональной, а некоторые мои высказывания могли получить слишком буквальную трактовку, которая оскорбила присутствующих на встрече студентов,

– говорится в документе.

А вот в посте Пасечник призвал всех "прекратить ту волну ненависти и взаимных обид, до которых опустились участники дискуссии с обеих сторон".