Обучение за границей: что стоит знать и как не ошибиться в выборе университета

Выбор университета – важный шаг в жизни не только выпускников школ, но и обладателей бакалаврского или даже магистерского диплома. Часто первое или второе высшее образование за границей открывает много возможностей перед выпускником. То как выбрать университет, чтобы потом не жалеть?

Чтобы избежать разочарования и не наткнуться на аферистов, важно соблюдать определенные правила.

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Как выбрать университет за границей правильно?

Выбирайте университет самостоятельно

Поисковик часто предлагает услуги посредников. Такие люди обычно работают на конкретные университеты или не имеют реальных связей с учебными заведениями. Не забывайте, что хорошим вузам не нужны посредники – ищите университет самостоятельно.



Обычно никто не хочет заморачиваться поиском университета самостоятельно / фото: 5septiembre

Выделите время

За границей информации о тамошних университетах больше, чем в Украине. Поэтому не жалейте времени на изучение местных источников информации.

Вступайте ради образования, а не проживания

За границей тоже есть университеты с плохим качеством образования. Не стоит тратить свое время и деньги на обучение, которое не принесет пользы. Если вам просто хочется пожить за границей, то для этого существуют более простые способы.

Нужно выучить язык



Обучение без достаточного уровня языка будет неэффективным / фото: Днепроград

Бытового уровня не будет достаточно. В ваших интересах основательно подойти к изучению языка, тогда учебный процесс станет намного проще.

Доверяйте местным

Украинцы не имеют возможности объективно оценивать качество образования в условной Польше или Литве. Однако популярность заведения среди местных выпускников школ является залогом качества обучения в университете.

Вступайте туда, где учились успешные люди



Ягеллонский университет является одним из самых престижных в Польше / фото: UniverPL

В Польше есть специальный сайт для отслеживания успешности выпускников. В Словакии есть прогнозы Центра труда, социальных дел и семьи. Такие же прогнозы предоставляют в Эстонии. Похожие порталы есть в большинстве стран ЕС.

Выбирайте лицензированный вуз

Проверьте, есть ли университет в списках лицензированных университетов на официальных сайтах тамошних министерств образования. Не забывайте, что без этого диплом не будет признан ни в Украине, ни в других государствах.

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Эти простые правила уберегут вас от разочарований уровнем образования в выбранном университете, и дадут все необходимое для достижения поставленных целей.