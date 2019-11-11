Документы для поступления в университеты Польши: на что надо обратить внимание

Обучение за рубежом для украинцев все чаще становится привычным. Особенно много наших соотечественников учится в соседней Польше.

После выбора желаемого места учебы, абитуриенты сталкиваются с проблемой сбора необходимых документов. Список бумаг, которые нужно собрать для вступления в любой университет Польши, одинаков.

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Какие документы надо собрать для вступления в Польшу?

заполненное заявление о вступлении (формуляр можно найти на страницах сайта вуза);

копия свидетельства о рождении;

копия национального паспорта (1,2 и 11 страницы);

копия загранпаспорта;

аттестат о среднем образовании и приложение к аттестату (оригинал);

медицинская справка для поступления в университет (форма 086, оригинал);

2 фотографии 35х45 миллиметров с 80% лица (на визу);

5-6 фотографий, размер варьируется, подписанные именем и фамилией (латинскими буквами) + электронный вариант фотографии;

для обучения на польском языке сертификат о знании польского языка на уровне Б1;

для англоязычного обучения: международный сертификат о владении английским на уровне Б2;

при поступлении на магистратуру или второе высшее образование: диплом бакалавра / магистра и приложение к диплому (оригинал).

Если вы планируете учиться на польском языке, то некоторые университеты не требуют справки о владении языком. Иногда достаточно пройти собеседование по скайпу и получить подтверждение того, что уровень знаний языка абитуриента позволяет ему учиться на польском языке.

Обучение в Польше является платным, но при наличии "карты поляка" студенты освобождаются от платы за обучение. Если у вас есть подтверждение польских корней, то необходимо сделать копию еще и "карты поляка".

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Сколько украинцев учатся в Польше?