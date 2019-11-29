Документы для поступления в университеты Канады: особенности обучения и полезные советы

Канада – дружественная к украинцам страна. Именно поэтому выпускники украинских школ все чаще выбирают учебные заведения страны "кленового листа". Какие документы нужны для поступления в Канаду, какие курсы существуют и когда сроки подачи – в нашем материале.

Канада состоит из 10 провинций. Каждая из них ставит свои требования по зачислению в местные университеты. Часто эти требования сильно отличаются по регионам.

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Универсальные требования для всех поступающих в вузы Канады

абитуриент должен иметь не менее 18 лет на момент поступления;

уровень знания английского должен быть выше среднего.

Если вам не исполнилось 18 лет или вы не имеете достаточного уровня английского языка, то в канадских университетах существует подготовительный курс "Foundation". В течение года будущие студенты будут изучать английский язык и профильные предметы.

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Какие документы нужно для поступления в университеты Канады?

заявление на поступление;

заверенный и переведенный на английский язык аттестат о полном среднем образовании с апостилем (приложением) или диплом бакалавра (для поступления на магистратуру);

сертификат о знании языка на уровне выше среднего (IELTS, TOEFL, DALF) или результат внутреннего теста после прохождения подготовительного курса;

квитанция об оплате регистрационного взноса (в среднем 65-150 канадских долларов);

на творческие профессии могут понадобиться рекомендации, мотивационное письмо, портфолио и тому подобное.

Какие сроки подачи документов?До 15 января или до конца февраля 2020 (зависит от университета) — начало обучения в сентябре 2020 года.

Канада – четвертая страна по популярности обучения за рубежом среди украинцев. Больше наших земляков учится только в университетах Польши, Германии и России.

Сколько украинцев учатся в Канаде?Почти 3 тысячи украинских граждан учились в Канаде в 2018-2019 учебном году.

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