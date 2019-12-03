Университет в США предлагает бесплатное обучение для иностранцев: детали
University of Oregon предлагает стипендии на обучение для студентов со всего мира. Для подачи заявки надо иметь диплом бакалавра.
Стипендию могут получить все, кто в ней нуждается, информирует официальный сайт университета.
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Всего стипендия может покрывать до 15 учебных кредитов в течение семестра и остается такой же до конца обучения.
Что надо для подачи заявки?
Студенты-стипендиаты обязаны провести 80 часов культурных воркшопов для детей и студентов. Заявители будут рассказывать о своей стране.
Университет имеет большой кампус / фото: Smapse
Требования к кандидатам
- поступить на любую программу в университет Орегона;
- средний балл должен быть не ниже тройки (американский эквивалент четверки);
- совершенное знание английского.
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Более подробные условия по ссылке
Подать заявку можно здесь