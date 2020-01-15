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Один из лучших университетов США будет бесплатно учить украинцев

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Стэнфордский университет считается одним из лучших в США / Headway

Стэнфордский университет объявляет о четвертом наборе студентов на программу "The Ukrainian Emerging Leaders Program". Обучение продлится 10 месяцев и является абсолютно бесплатным.

О старте нового набора сообщает официальный сайт Стэнфордского университета.

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Престижный американский вуз предоставит возможность трем украинцам пройти курс обучения. Кандидаты должны работать как политики, юридические специалисты, предприниматели или руководители организаций гражданского общества в Украине.

Стипендию предоставляет комитет факультета Стэнфорда Института международных исследований Фримана Спогли.

Какие требования к кандидатам

  • лицо должно иметь украинское гражданство и планирует вернуться в Украину после окончания программы;
  • возраст от 28 лет;
  • выдающиеся достижения в сферах демократии, развития и верховенства права;
  • не менее 5 лет опыта работы;
  • не подходят кандидаты, которые учатся в других вузах;
  • уровень английского – рабочий.

Детали и форма для заявки по ссылке.

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Что известно про Стэнфордский университет

  • расположен в городе Стэнфорд, что в Калифорнии;
  • основан в 1885 году;
  • в университете обучаются 6800 студентов и 8300 аспирантов;
  • в стенах университета учились 81 нобелевский лауреат.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости США Студенты Высшее образование Учеба Образование за рубежом
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