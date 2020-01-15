Один из лучших университетов США будет бесплатно учить украинцев
Стэнфордский университет объявляет о четвертом наборе студентов на программу "The Ukrainian Emerging Leaders Program". Обучение продлится 10 месяцев и является абсолютно бесплатным.
О старте нового набора сообщает официальный сайт Стэнфордского университета.
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Престижный американский вуз предоставит возможность трем украинцам пройти курс обучения. Кандидаты должны работать как политики, юридические специалисты, предприниматели или руководители организаций гражданского общества в Украине.
Стипендию предоставляет комитет факультета Стэнфорда Института международных исследований Фримана Спогли.
Какие требования к кандидатам
- лицо должно иметь украинское гражданство и планирует вернуться в Украину после окончания программы;
- возраст от 28 лет;
- выдающиеся достижения в сферах демократии, развития и верховенства права;
- не менее 5 лет опыта работы;
- не подходят кандидаты, которые учатся в других вузах;
- уровень английского – рабочий.
Детали и форма для заявки по ссылке.
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Что известно про Стэнфордский университет
- расположен в городе Стэнфорд, что в Калифорнии;
- основан в 1885 году;
- в университете обучаются 6800 студентов и 8300 аспирантов;
- в стенах университета учились 81 нобелевский лауреат.