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      Парламент Великої Британії ухвалив закон про Brexit: що далі

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      Борис Джонсон / BBC

      Палата громад британського парламенту проголосувала за законопроєкт про вихід із Європейського Союзу. Закон визначає умови реалізації Brexit.

      За законопроєкт проголосувало 358 депутатів, проти — 234. Про це повідомляє The Guardian.

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      Законопроєкт ухвалили у другому читанні. Далі його обговорять у профільному комітеті, а згодом проголосують ще раз із внесеними поправками в палаті.

      Потім законопроєкт має розглянути верхня палата — Палата громад, після чого його має затвердити королева Великої Британії аби він набув чинності.

      Борис Джонсон забрав із законопроєкту важливі пункти:

      • усі пункти, які передбачають нагляд за виконанням угоди з боку парламенту;
      • усі згадки парламенту як учасника процесу як такого;
      • усі положення, що дають можливість продовжити перехідний економічний період (під час якого Британія і ЄС повинні будуть узгодити умови взаємної торгівлі) далі 2020 року;
      • пункти, які пропонували уряду співпрацювати з ЄС з питань захисту прав робітників після Brexit;
      • пункти, які давали парламенту можливість стверджувати основні аргументи Британії на переговорах з Євросоюзом під час перехідного періоду після 31 січня 2020 року;
      • пункти, згідно з якими Велика Британія зобов'язалася допомагати у возз'єднанні дітей-біженців у ЄС з їхніми сім'ями у Сполученому Королівстві;
      • положення, які дозволяли парламенту дебатувати з питань Brexit і усіх суміжних з ним питань. Тепер дебати фактично заборонені до березня 2021 року.

      Законопроєкт про Brexit не є тотожним угоді про вихід із ЄС, яку 17 жовтня уклали Велика Британія та ЄС. Він затверджує погоджену дату виходу Великої Британії з ЄС — 31 січня 2020 року та встановлює 11-місячний перехідний період, під час якого сторони мають укласти нову торговельну угоду. 

      Оскільки Brexit означає автоматичне скасування всіх норм права ЄС, міністри британського уряду отримують розширені повноваження, аби в прискореному порядку заповнювати відповідні законодавчі прогалини. 

      Що відомо про вибори у Великій Британії?Консервативна партія прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона за результатами виборів отримала більшість у британському парламенті. Лідер лейбористів Джеремі Корбін вже заявив, що не поведе партію на наступні вибори.

      Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу.

      У випадку перемоги він обіцяв провести Brexit до 1 січня 2020 року.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Brexit Велика Британія Борис Джонсон Євросоюз
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