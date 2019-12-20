Парламент Великобритании принял закон о Brexit: что дальше

Палата общин британского парламента проголосовала за законопроект о выходе из Европейского Союза. Закон определяет условия реализации Brexit.

За законопроект проголосовали 358 депутатов, против – 234. Об этом сообщает The Guardian.

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Что будет дальше с законом о Brexit и какие изменения внесены

Законопроект приняли во втором чтении. Далее его обсудят в профильном комитете, а впоследствии проголосуют еще раз с внесенными поправками в палате.

Затем законопроект должна рассмотреть верхняя палата – Палата общин, после чего его должна утвердить королева Великобритании, чтобы он вступил в силу.

Борис Джонсон убрал из законопроекта важные пункты:

все пункты, которые предусматривают надзор за выполнением соглашения со стороны парламента;

все упоминания парламента как участника процесса как такового;

все положения, дающие возможность продлить переходный экономический период (во время которого Британия и ЕС должны будут согласовать условия взаимной торговли) далее 2020 года;

пункты, которые предлагали правительству сотрудничать с ЕС по вопросам защиты прав рабочих после Brexit;

пункты, которые давали парламенту возможность утверждать основные аргументы Британии на переговорах с Евросоюзом во время переходного периода после 31 января 2020 года;

пункты, согласно которым Великобритания обязалась помогать в воссоединении детей-беженцев в ЕС с их семьями в Соединенном Королевстве;

положения, которые позволяли парламенту дебатировать по вопросам Brexit и всем смежным с ним вопросам. Теперь дебаты фактически запрещены до марта 2021 года.

Законопроект о Brexit не является тождественным соглашению о выходе из ЕС, которое 17 октября заключили Великобритания и ЕС. Он утверждает согласованную дату выхода Великобритании из ЕС – 31 января 2020 года и устанавливает 11-месячный переходный период, во время которого стороны должны заключить новое торговое соглашение.

Поскольку Brexit означает автоматическую отмену всех норм права ЕС, министры британского правительства получают расширенные полномочия, чтобы в ускоренном порядке заполнять соответствующие законодательные пробелы.

Что известно о выборах в Великобритании?Консервативная партия премьера Великобритании Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что не поведет партию на следующие выборы.



Премьер-министр Британии Борис Джонсон инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных промедлений с выходом из Европейского Союза.



В случае победы он обещал провести Brexit до 1 января 2020 года.