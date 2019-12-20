Парламент Великобритании принял закон о Brexit: что дальше
Палата общин британского парламента проголосовала за законопроект о выходе из Европейского Союза. Закон определяет условия реализации Brexit.
За законопроект проголосовали 358 депутатов, против – 234. Об этом сообщает The Guardian.
Стоит знать: Два сценария после Брексита: есть ли угроза распада Великобритании
Что будет дальше с законом о Brexit и какие изменения внесены
Законопроект приняли во втором чтении. Далее его обсудят в профильном комитете, а впоследствии проголосуют еще раз с внесенными поправками в палате.
Затем законопроект должна рассмотреть верхняя палата – Палата общин, после чего его должна утвердить королева Великобритании, чтобы он вступил в силу.
Борис Джонсон убрал из законопроекта важные пункты:
- все пункты, которые предусматривают надзор за выполнением соглашения со стороны парламента;
- все упоминания парламента как участника процесса как такового;
- все положения, дающие возможность продлить переходный экономический период (во время которого Британия и ЕС должны будут согласовать условия взаимной торговли) далее 2020 года;
- пункты, которые предлагали правительству сотрудничать с ЕС по вопросам защиты прав рабочих после Brexit;
- пункты, которые давали парламенту возможность утверждать основные аргументы Британии на переговорах с Евросоюзом во время переходного периода после 31 января 2020 года;
- пункты, согласно которым Великобритания обязалась помогать в воссоединении детей-беженцев в ЕС с их семьями в Соединенном Королевстве;
- положения, которые позволяли парламенту дебатировать по вопросам Brexit и всем смежным с ним вопросам. Теперь дебаты фактически запрещены до марта 2021 года.
Законопроект о Brexit не является тождественным соглашению о выходе из ЕС, которое 17 октября заключили Великобритания и ЕС. Он утверждает согласованную дату выхода Великобритании из ЕС – 31 января 2020 года и устанавливает 11-месячный переходный период, во время которого стороны должны заключить новое торговое соглашение.
Поскольку Brexit означает автоматическую отмену всех норм права ЕС, министры британского правительства получают расширенные полномочия, чтобы в ускоренном порядке заполнять соответствующие законодательные пробелы.
Что известно о выборах в Великобритании?Консервативная партия премьера Великобритании Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что не поведет партию на следующие выборы.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных промедлений с выходом из Европейского Союза.
В случае победы он обещал провести Brexit до 1 января 2020 года.