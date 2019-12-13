Два сценария после Брексита: есть ли угроза распада Великобритании

Британские консерваторы выиграли досрочные выборы с большим отрывом и теперь выход Британии из ЕС неизбежен. Но у него могут быть два сценария: хороший и плохой. Чего ожидать в каждом из них разбирался 24 канал

Консерваторы выиграли выборы. Что дальше?



Борис Джонсон во время предвыборной речи / photo: Getty Images

Партия Бориса Джонсона выиграла досрочные выборы и имеет, по последним данным, комфортное большинство в британском парламенте. Преимущество над партией Лейбористов сейчас составляет ошеломляющие 161 кресло. Это худшее поражение партии Джереми Корбина с 1935 года, которое было омрачено обвинениями в антисемитизме внутри движения. В то же время и самая крупная победа Консерваторов с 1980-х. Корбин уже заявил, что уходит с позиции лидера Лейбористов. Консерваторы выиграли на "своей территории", как единственная партия, которая обещала "завершить Брексит".

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Большой разрыв оказался между городами, поселками и отдаленными районами. А также по уровню образования избирателей. Например, как сообщил 24 каналу источник в британском Парламенте, большинство из тех, кто голосовал за Консерваторов на "основной территории" Лейбористов, имеет очень низкий уровень образования. Главная причина, по мнению собеседника – личная непопулярность Корбина. Политики, которых продвигали Лейбористы даже были скопированы их противниками за последние два года. Печатные медиа, которые сохраняют свое сильное влияние, выступили против Лейбористов.

Но что же ждет Британию дальше? Есть несколько вариантов развития событий до 31 января 2020 – новой даты Брексита. Понятно, что его уже не остановить. До конца этого года, скорее всего, законопроект о выходе будет возвращен на рассмотрение Парламента. Напомним, что Борис Джонсон уже предварительно согласовал все вопросы с Европой, тогда документ не прошел. Но теперь его примут. А вот дальше начинаются сложности из-за торговых переговоров, которые должны быть согласованы до конца 2020 года. Другое большое препятствие – Консерваторы хотят выйти из таможенного союза, единого рынка и общей юрисдикции Европейского суда.

Возможно ли дальнейшее развитие событий с Брекситом: закон проходит через парламент, торговые переговоры до 2021. Есть или нет соглашения / инфографика BBC

Если все будет хорошо, то переговоры начнутся в марте 2020, соглашение должно быть готово до июня и проголосована к зиме. Таким путем, окончательно Британия покинет ЕС в январе 2021 года, имея на руках двустороннее торговое соглашение с Евросоюзом и другими ключевыми партнерами. Но добиться от фрагментированной Европы согласия вовремя (а времени очень мало!) будет сложно и потребует согласия каждого из 27 членов и в конце – Европарламента. Пока четкого понимания как втиснуть процесс на несколько лет в 11 месяцев, скорее всего, ни у кого нет.

Даже после этого соглашение должны еще ратифицировать, что займет несколько месяцев как минимум (опять же, ратифицировать должны все!). Кроме торговли, должны быть разработаны условия сотрудничества с ЕС в области безопасности, борьбы с терроризмом и правоохранительных органов. В общем, это можно описать фразой "мягкий Брексит", который нацелен на более тесное сотрудничество с ЕС и более гибкий подход со стороны Великобритании. Но у всего есть темная сторона. О том, что может произойти без соглашения, мы поговорим ниже.

Худший сценарий: Операции "Йеллоухаммер" и "Редфолд"

Символ худшего сценария – птица овсянка обыкновенная / photo: European Movement.co.ru

Это может ждать Великобританию в случае, если договориться по соглашению с Евросоюзом не получится и остров будет вынужден выйти без нее (так называемый "жесткий Брексит"). 3 сентября Майкл Гоув, который тогда был министром, сказал, что "операция овсянка" – описание наихудшего возможного сценария. По информации источника канала 24, "консервативное большинство может на самом деле привести к множеству проблем для них. Хотя многие прогнозируют, что премьер-министру будет теперь легче вести работу, у него будет много депутатов из избирательных округов, которые захотят "жесткого" Брексита". Придется менять правительственную и консервативную экономическую политику из-за давления оппозиции Лейбористов.

Напомним: Brexit отсрочили до 31 января

Документ, который имеет гриф "официально чувствительный" и не является официально правительственным, был разработан Секретариатом по урегулированию гражданских чрезвычайных ситуаций. Начало операции планировалось на 31 октября 2019 года. В общем, такой вариант ухудшит отношения с Брюсселем во многих аспектах: финансовом, торговом, транспортном, таможенном и т.д. После того, как Тереза Мэй ушла с должности, а Брексит отложили на полгода, команду "овсянки" расформировали. Общее понимание, что Великобритания уже никогда не будет так готова к выходу, как в марте 2019, но выход без соглашения все еще возможен.



Тереза Мэй: "Брексит" без соглашения не станет концом света / photo: https://seachranaidhe1.blog/

Документ, который все же важно рассмотреть, говорит, что стоит ожидать повышения цен на продукты питания и уменьшения поставок свежей еды и топлива до 6 месяцев из-за появления границы между Британией и Францией в проливе Ла-Манш. Это не приведет к дефициту, "но уменьшит доступность и выбор продуктов и повысит цену, которая может повлиять на незащищенные группы". Лекарства, фармацевтика и медицинское обеспечение особенно уязвимы к серьезным длительным задержкам". Из-за всего этого можно ожидать серьезных протестов по всей стране, до двух дней задержки для грузовых автомобилей, чтобы попасть в Британию, остановку некоторых предприятий и предоставления социальных услуг и рост черного рынка. Дополнительные факторы риска: холод, эпидемия гриппа, рыбалка в Ла-Манше иностранными кораблями уже после выхода из ЕС. Это настоящие, хоть и краткосрочные потрясения из-за выхода без соглашения.

Параллельно создавалась военно-политическая операция "Редфолд". Разработанная Минобороны Великобритании, она говорит о мобилизации до 3500 солдат, или 10% резервистов. Это армейское обеспечение операции "Йеллоухаммер" и оно призвано бороться с возможными серьезными беспорядками и сохранять общественный порядок в стране. Управлять ею должны были с Оборонного Центра Кризисного Менеджмента – ядерного бункера под Минобороны, который еще называют "Пиндар". Он может вместить до 100 военных, гражданских и политиков на время национального кризиса. Здесь стоит упомянуть и о "Проблемах" – десятилетия насилия и противостояния между католиками и протестантами в Северной Ирландии, которое может вспыхнуть с новой силой, потому что теракты там происходят снова.

Шотландия и Ирландия: перестанет ли Британия быть единственной?

Проблемой для Джонсона может стать и то, что составные части его страны движутся в разных направлениях. Источник 24 канала пояснил, что "Соединенное Королевство как Союз выглядит слабым – выгоды для прогрессивных националистов в Шотландии и Северной Ирландии. И Шотландия, и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы "остаться" на референдуме 2016 года. Оба могут провести референдумы в ближайшие пять лет, как указано в манифесте шотландских националистов (вероятно) и соглашении в Страстную пятницу в Северной Ирландии (менее вероятно). Интересно, что голосование на главной Юнионистичной партии в Северной Ирландии потерпело крах".



Лидер шотландцев Никола Стерджон станет едва ли не главным противником Джонсона в его новую каденцию / photo: Getty Images

Эдинбург говорит, что Шотландию могут извлечь из ЕС против ее воли. "У Джонсона есть мандат выводить Англию из ЕС. Он должен принять, что я могу предложить альтернативное будущее для Шотландии", – заявила Стерджон в комментарии BBC. Впрочем, сам Борис Джонсон ранее заявил, что не предоставит Шотландии право на второй референдум.

Обратите внимание: В Шотландии 20 тысяч человек вышли на марш за независимость от Британии

ШНП выиграла почти везде: от бывших судостроительных заводов в Глазго, до зажиточных пригородов нефтяного Абердина на севере. Даже город Стирлинг, который долго был "крепостью лейбористов", пошел за ШНП. Если националисты выиграют парламентские выборы в Шотландии в 2021 году, то напряжение между Лондоном и Эдинбургом сохранится, даже если независимости не будет.

Что касается Ирландии, то Север острова переживает, что выход из ЕС автоматически отрежет его от страны из-за возникновения границы через Ирландское море (так называемый "бекстоп"). Граница уже погубила карьеру Терезы Мэй и нанесла серьезные хлопот Борису Джонсону. Демократическая партия юнионистов потеряла два места и ключевой раньше статус главных союзников Консерваторов. И хоть они остаются крупнейшей партией региона, в Вестминстере будет больше националистов из "Шинн Фейн" ("Мы сами").

Сейчас остается ждать, каким именно окажется окончательный выход Великобритании из рядов Европейского Союза. Конечно, все надеются, что указанные выше события так навсегда и останутся худшими ожиданиями, а не реальностью. За мыслью собеседника в Парламенте Британии, стоит ожидать усиления правого популизма и усиление отношений с США по принципу Буша и Блэра.