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      В Шотландии 20 тысяч человек вышли на марш за независимость от Британии

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      Марш за независимость Шотландии
      Марш за независимость Шотландии / Getty Images

      До 20 тысяч людей вышли 3 ноября в Глазго на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании. Многие из участников "Марша за независимость" несли в руках шотландские флаги.

      "Возможная победа Консервативной партии британского премьера Бориса Джонсона на предстоящих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран". Об этом заявила глава правительства Шотландии Никола Стерджен, которая тоже вышла на митинг – впервые за последние 5 лет, сообщает DW.

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      Гораздо лучшая альтернатива в том, чтобы взять будущее в свои руки и стать независимым государством,
      – заявила глава правительства Шотландии.

      "Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо. Это действительно в пределах досягаемости", – написала Стерджен перед митингом на сайте ее Национальной партии Шотландии.

      Накануне она призвала провести новый референдум о независимости Шотландии уже к Рождеству.

      Смотрите фото с марша за независимость Шотландии 2 ноября: (Фото Getty Images)

       

      Предыдущий марш за независимость Шотландии от Британии проходил 5 октября в Эдинбурге. Тогда он был гораздо более массовым: по данным организаторов, на митинг вышли до 200 тысяч человек.

      Заметим, что во время референдума в 2014 году 55% шотландцев высказались против провозглашения независимости региона. Шотландские националисты утверждают, что британский референдум 2016 года в пользу Brexit означает, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, потому что 62% шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Brexit Пикет Великобритания Шотландия
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