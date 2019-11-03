У Шотландії 20 тисяч людей вийшли на марш за незалежність від Британії

До 20 тисяч людей вийшли 3 листопада у Глазго на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії. Багато з учасників "Маршу за незалежність" несли в руках шотландські прапори.

Можлива перемога Консервативної партії британського прем'єра Бориса Джонсона на майбутніх парламентських виборах означатиме, що "Шотландія буде проти своєї волі вирвана з родини європейських країн". Про це заявила очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен, яка теж вийшла на мітинг – вперше за останні 5 років, повідомляє DW.

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Набагато краща альтернатива в тому, щоб взяти майбутнє у свої руки та стати незалежною державою,

– заявила голова уряду Шотландії.

"Незалежна Шотландія ближче, ніж будь-коли. Це справді в межах досяжності", – написала Стерджен перед мітингом на сайті її Національної партії Шотландії.

Напередодні вона закликала провести новий референдум щодо незалежності Шотландії вже до Різдва.

The enthusiasm at today’s #indyref2020 rally has fuelled me with so much energy for the #GE19 campaign ahead - thanks to everyone who packed into George Square to demand Scotland’s right to choose our own future. pic.twitter.com/5B6vQzS6rw — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 2, 2019

Дивіться фото з маршу за незалежність Шотландії 2 листопада: (Фото Getty Images)

Попередній марш за незалежність Шотландії від Британії відбувався 5 жовтня в Единбурзі. Тоді він був набагато масовішим: за даними організаторів, на мітинг вийшли до 200 тисяч людей.

Зауважимо, що під час референдуму в 2014 році 55% шотландців висловилися проти проголошення незалежності регіону. Шотландські націоналісти стверджують, що британський референдум 2016 року на користь Brexit означає, що необхідний ще один референдум щодо незалежності Шотландії, бо 62% шотландців проголосували за подальше членство Великої Британії в ЄС.