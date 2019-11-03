11:23
3 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Шотландії 20 тисяч людей вийшли на марш за незалежність від Британії

      201 Читать новость на русском
      Марш за незалежність Шотландії
      Марш за незалежність Шотландії / Getty Images

      До 20 тисяч людей вийшли 3 листопада у Глазго на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії. Багато з учасників "Маршу за незалежність" несли в руках шотландські прапори.

      Можлива перемога Консервативної партії британського прем'єра Бориса Джонсона на майбутніх парламентських виборах означатиме, що "Шотландія буде проти своєї волі вирвана з родини європейських країн". Про це заявила очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен, яка теж вийшла на мітинг – вперше за останні 5 років, повідомляє DW.

      Читайте також: Джонсон погодився перенести Brexit на три місяці

      Набагато краща альтернатива в тому, щоб взяти майбутнє у свої руки та стати незалежною державою,
      – заявила голова уряду Шотландії.

      "Незалежна Шотландія ближче, ніж будь-коли. Це справді в межах досяжності", – написала Стерджен перед мітингом на сайті її Національної партії Шотландії.

      Напередодні вона закликала провести новий референдум щодо незалежності Шотландії вже до Різдва.

      Дивіться фото з маршу за незалежність Шотландії 2 листопада: (Фото Getty Images)

      Попередній марш за незалежність Шотландії від Британії відбувався 5 жовтня в Единбурзі. Тоді він був набагато масовішим: за даними організаторів, на мітинг вийшли до 200 тисяч людей.

      Зауважимо, що під час референдуму в 2014 році 55% шотландців висловилися проти проголошення незалежності регіону. Шотландські націоналісти стверджують, що британський референдум 2016 року на користь Brexit означає, що необхідний ще один референдум щодо незалежності Шотландії, бо 62% шотландців проголосували за подальше членство Великої Британії в ЄС.

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      28014
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Шотландія Велика Британія Пікет Brexit
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи контролюють в Україні фармацевтичний ринок?
      сьогодні , 09:00 Чи контролюють в Україні фармацевтичний ринок?
      Максим Багрєєв 299
      Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      сьогодні , 07:00 Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      Ірина Поліщук 939
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 листопада , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 916
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 листопада , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1600
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 листопада , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 1025
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук