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      Джонсон погодився перенести Brexit на три місяці

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      Борис Джонсон
      Борис Джонсон / Zuma press

      Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прийняв пропозицію Євросоюзу про перенесення Brexit до 31 січня 2020 року. Водночас він зазначив у відповідь, що таке вимушене рішення шкодить британській демократії.

      Джонсон направив відповідного листа зі згодою голові Європейської ради Дональду Туску.

      Цікаво: Нова угода про Brexit між Британією та ЄС: як і коли тепер країна вийде з Євросоюзу

      Як вам відомо, відповідно до закону про вихід Сполученого Королівства з ЄС від 2019 року, у мене немає іншого вибору, окрім як підтвердити формальну згоду на це відтермінування,
      – написав Джонсон.

      Джонсон також зазначив, що хотів би, аби британський парламент якомога швидше схвалив варіант угоди по Brexit. При цьому він висловив "серйозні побоювання, що цей парламент ніколи цього не зробить, поки у нього є можливість все перенести".

      У зв'язку з цим прем'єр повідомив Туску про прагнення організувати нові вибори у грудні, а також висловив надію, що "складний період" у відносинах ЄС і Британії залишиться позаду.

      Що думає британський Парламент про дострокові вибори 

      Вони точно не згодні з прем'єром країни. Палата громад парламенту Великої Британії відкинула план Джонсона про проведення дострокових виборів 12 грудня.

      Палата громад британського парламенту не підтримала план прем’єра Бориса Джонсона щодо проведення 12 грудня дострокових виборів. На підтримку ініціативи глави уряду виступили 299 депутатів, проти були 70,
      – ідеться в повідомленні.

      А для ухвалення плану потрібна була підтримка щонайменше двох третин нижньої палати парламенту – тобто 434 голоси.

      У свою чергу Джонсон не збирається так просто відступати. Після відмови він анонсував "короткий" законопроєкт про дострокові вибори, для ухвалення якого достатньо простої більшості голосів.

      Загалом прем'єр-міністр виступає проти перенесення Brexit, яке, на його думку, тільки погіршує ситуацію.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 січня.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Велика Британія Brexit Європа Борис Джонсон Дональд Туск Новини політики
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