Шотландія вимагає незалежності: фото та відео масштабного мітингу

У шотландській столиці Единбург десятки тисяч людей вийшли на марш за незалежність. Відповідні гасла значилися на плакатах та транспарантах.

Організатори заявили, що в марші взяли участь понад 200 тисяч людей. Поліція Шотландії відмовилася рахувати учасників, пише BBC.

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Захід регулярно з 2014 року організовує рух "Все під одним прапором", він об'єднує прихильників незалежності Шотландії. Наприклад, у 2018 в мітингу брало участь від 20 тисяч (кажуть у мерії Единбурга) до 100 тисяч (за даними організаторів) людей.

Фото з місця подій (Getty Images та місцеві ЗМІ):

Відео користувачів соціальних мереж:

Great atmosphere at the massive march for Scottish independence in Edinburgh today. Many people marching for the first time, including some who voted No in 2014. #AUOB #AUOBEdinburgh #indyref pic.twitter.com/W3t9rkH8ww — Angus Robertson (@AngusRobertson) October 5, 2019

Hark when the night is falling

Hear! hear the pipes are calling,

Loudly and proudly calling,

Down through the glen....

High may your proud standards, Gloriously wave,

Land of my high endeavour,

Land of the shining rivers,

Land of my heart for ever,

Scotland the brave. #yes pic.twitter.com/JpeQwRb2f7 — TerryAnnG ?????? (@TerryAnn_G) October 5, 2019

Зауважимо, що в Шотландії підтримка незалежності від Британії досягла найвищого рівня за останні чотири роки – адже більшість шотландців (це показав і референдум) щонайменше хотіли б залишитися в Європейському Союзі.