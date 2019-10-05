Шотландія вимагає незалежності: фото та відео масштабного мітингу
У шотландській столиці Единбург десятки тисяч людей вийшли на марш за незалежність. Відповідні гасла значилися на плакатах та транспарантах.
Організатори заявили, що в марші взяли участь понад 200 тисяч людей. Поліція Шотландії відмовилася рахувати учасників, пише BBC.
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Захід регулярно з 2014 року організовує рух "Все під одним прапором", він об'єднує прихильників незалежності Шотландії. Наприклад, у 2018 в мітингу брало участь від 20 тисяч (кажуть у мерії Единбурга) до 100 тисяч (за даними організаторів) людей.
Фото з місця подій (Getty Images та місцеві ЗМІ):
Відео користувачів соціальних мереж:
Зауважимо, що в Шотландії підтримка незалежності від Британії досягла найвищого рівня за останні чотири роки – адже більшість шотландців (це показав і референдум) щонайменше хотіли б залишитися в Європейському Союзі.