Шотландия требует независимости: фото и видео масштабного митинга

В шотландской столице Эдинбурге десятки тысяч людей вышли на марш за независимость. Соответствующие лозунги значились на плакатах и транспарантах.

Организаторы заявили, что в марше приняли участие более 200 тысяч человек. Полиция Шотландии отказалась считать участников, пишет BBC.

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Мероприятие регулярно с 2014 года организует движение "Все под одним знаменем", оно объединяет сторонников независимости Шотландии. Например, в 2018 в митинге участвовали от 20 тысяч (говорят в мэрии Эдинбурга) до 100 тысяч (по данным организаторов) человек.

Фото с места событий (Getty Images и местные СМИ):

Видео пользователей социальных сетей:

Great atmosphere at the massive march for Scottish independence in Edinburgh today. Many people marching for the first time, including some who voted No in 2014. #AUOB #AUOBEdinburgh #indyref pic.twitter.com/W3t9rkH8ww — Angus Robertson (@AngusRobertson) October 5, 2019

Hark when the night is falling

Hear! hear the pipes are calling,

Loudly and proudly calling,

Down through the glen....

High may your proud standards, Gloriously wave,

Land of my high endeavour,

Land of the shining rivers,

Land of my heart for ever,

Scotland the brave. #yes pic.twitter.com/JpeQwRb2f7 — TerryAnnG ?????? (@TerryAnn_G) October 5, 2019

Заметим, что в Шотландии поддержка независимости от Британии достигла самого высокого уровня за последние четыре года – так как большинство шотландцев (это показал и референдум), по меньшей мере, хотели бы остаться в Европейском Союзе.