20:12
5 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев хочет предать Путина? Оскар Джорджа Мартина
      Вєсті Кремля
      22:02, 4 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, сегодня
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Шотландия требует независимости: фото и видео масштабного митинга

      24 Читати новину українською
      Митинг за независимость Шотландии в 2019
      Митинг за независимость Шотландии в 2019 / Getty Images

      В шотландской столице Эдинбурге десятки тысяч людей вышли на марш за независимость. Соответствующие лозунги значились на плакатах и транспарантах.

      Организаторы заявили, что в марше приняли участие более 200 тысяч человек. Полиция Шотландии отказалась считать участников, пишет BBC.

      Тем временем: Великобритания смягчила санкции против России относительно космоса

      Мероприятие регулярно с 2014 года организует движение "Все под одним знаменем", оно объединяет сторонников независимости Шотландии. Например, в 2018 в митинге участвовали от 20 тысяч (говорят в мэрии Эдинбурга) до 100 тысяч (по данным организаторов) человек.

      Фото с места событий (Getty Images и местные СМИ):

       

       

      Видео пользователей социальных сетей:

      Заметим, что в Шотландии поддержка независимости от Британии достигла самого высокого уровня за последние четыре года – так как большинство шотландцев (это показал и референдум), по меньшей мере, хотели бы остаться в Европейском Союзе.

      blog_ava
      Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
      сегодня
      3830
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протесты Шотландия Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      сегодня , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 35
      Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      сегодня , 19:01 Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      Ірина Кошанська 6392
      Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      сегодня , 19:00 Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      Повернись живим 844
      Кремль делает ставку на полезных дураков – тех, кто привык прятаться в политическую близорукость
      сегодня , 18:00 Кремль делает ставку на полезных дураков – тех, кто привык прятаться в политическую близорукость
      Павло Казарін 233
      На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью
      сегодня , 17:00 На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью
      Віталій Дейнега 214
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук