Шотландия требует независимости: фото и видео масштабного митинга
В шотландской столице Эдинбурге десятки тысяч людей вышли на марш за независимость. Соответствующие лозунги значились на плакатах и транспарантах.
Организаторы заявили, что в марше приняли участие более 200 тысяч человек. Полиция Шотландии отказалась считать участников, пишет BBC.
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Мероприятие регулярно с 2014 года организует движение "Все под одним знаменем", оно объединяет сторонников независимости Шотландии. Например, в 2018 в митинге участвовали от 20 тысяч (говорят в мэрии Эдинбурга) до 100 тысяч (по данным организаторов) человек.
Фото с места событий (Getty Images и местные СМИ):
Видео пользователей социальных сетей:
Заметим, что в Шотландии поддержка независимости от Британии достигла самого высокого уровня за последние четыре года – так как большинство шотландцев (это показал и референдум), по меньшей мере, хотели бы остаться в Европейском Союзе.