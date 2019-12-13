Результаты парламентских выборов в Великобритании: экзит-пол отдает победу партии Джонсона

В Великобритании 12 декабря состоялись досрочные парламентские выборы. На них выбирали 650 депутатов парламента нового созыва. По данным экзит-пола, уверенную победу одержала партия действующего премьера Бориса Джонсона.

О результатах выборов, то сейчас лидером голосования является Консервативная партия (тори). Они могут получить 368 мандатов, как свидетельствуют данные экзит-пола. Об этом сообщили в BBC.

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Главный соперник тори – лейбористы – получат 191 мандат, либеральные демократы – 13, а Шотландская национальная партия – 55.

Заметим, перед выборами результаты соцопросов показывали, что тори получат 339 мест в парламенте, лейбористы – 231, либерал-демократы – 15, а Шотландская национальная партия – 41.

Что стало причиной досрочных выборов

Досрочные парламентские выборы инициировал премьер Борис Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали соглашения с Брюсселем, предложенные Джонсоном и его предшественником Терезой Мэй.