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      Результаты парламентских выборов в Великобритании: экзит-пол отдает победу партии Джонсона

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      Результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании / newsmakers.com.ua

      В Великобритании 12 декабря состоялись досрочные парламентские выборы. На них выбирали 650 депутатов парламента нового созыва. По данным экзит-пола, уверенную победу одержала партия действующего премьера Бориса Джонсона.

      О результатах выборов, то сейчас лидером голосования является Консервативная партия (тори). Они могут получить 368 мандатов, как свидетельствуют данные экзит-пола. Об этом сообщили в BBC.

       

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      Главный соперник тори – лейбористы – получат 191 мандат, либеральные демократы – 13, а Шотландская национальная партия – 55.

       

      Заметим, перед выборами результаты соцопросов показывали, что тори получат 339 мест в парламенте, лейбористы – 231, либерал-демократы – 15, а Шотландская национальная партия – 41.

      Что стало причиной досрочных выборов

      Досрочные парламентские выборы инициировал премьер Борис Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали соглашения с Брюсселем, предложенные Джонсоном и его предшественником Терезой Мэй.

      • В случае победы консерваторов Джонсон обещал вывести Британию из состава ЕС до 31 января 2020 года.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Борис Джонсон Великобритания Евросоюз Статистика Brexit
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