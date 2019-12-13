Результати парламентських виборів у Великій Британії: екзит-пол віддає перемогу партії Джонсона
У Великій Британії 12 грудня відбулися дострокові парламентські вибори. На них обирали 650 депутатів парламенту нового скликання. За даними екзит-полу, впевнену перемогу здобула партія чинного прем'єра Бориса Джонсона.
Щодо результатів виборів, то наразі лідером голосування є Консервативна партія (торі). Вони можуть отримати 368 мандатів, як свідчать дані екзит-полу. Про це повідомили у BBC.
Читайте також: Brexit: Джонсон обіцяє остаточно "перегорнути сторінку безладу" до 31 січня
Головний суперник торі – лейбористи – отримають 191 мандат, ліберальні демократи – 13, а Шотландська національна партія – 55.
Зауважимо, що перед виборами результати соцопитувань давали для торі 339 місць у парламенті, лейбористам – 231, ліберал-демократам – 15, а Шотландська національна партія мала б здобути 41 мандат.
Що стало причиною дострокових виборів
Дострокові парламентські вибори ініціював прем'єр Борис Джонсон, щоб провести через парламент угоду про Brexit. Раніше депутати відкидали угоди з Брюсселем, запропоновані Джонсоном і його попередницею Терезою Мей.
- У разі перемоги консерваторів Джонсон обіцяв вивести Британію зі складу ЄС до 31 січня 2020 року.
Вибір редакції
-
Зеленський про Пушиліна: з таким "керівництвом" окупованих територій я говорити ніколи не буду12 грудня , 23:11
-
Зеленський: Якщо нам повернуть Донбас і Крим, я готовий хоч 100 разів потиснути руку Путіну12 грудня , 22:48
-
Головні новини 12 грудня: хто та як міг убити Шеремета, особливий статус Донбасу продовжено12 грудня , 22:47