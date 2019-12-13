Результати парламентських виборів у Великій Британії: екзит-пол віддає перемогу партії Джонсона

У Великій Британії 12 грудня відбулися дострокові парламентські вибори. На них обирали 650 депутатів парламенту нового скликання. За даними екзит-полу, впевнену перемогу здобула партія чинного прем'єра Бориса Джонсона.

Щодо результатів виборів, то наразі лідером голосування є Консервативна партія (торі). Вони можуть отримати 368 мандатів, як свідчать дані екзит-полу. Про це повідомили у BBC.

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Головний суперник торі – лейбористи – отримають 191 мандат, ліберальні демократи – 13, а Шотландська національна партія – 55.

Зауважимо, що перед виборами результати соцопитувань давали для торі 339 місць у парламенті, лейбористам – 231, ліберал-демократам – 15, а Шотландська національна партія мала б здобути 41 мандат.

Що стало причиною дострокових виборів

Дострокові парламентські вибори ініціював прем'єр Борис Джонсон, щоб провести через парламент угоду про Brexit. Раніше депутати відкидали угоди з Брюсселем, запропоновані Джонсоном і його попередницею Терезою Мей.