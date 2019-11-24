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      Brexit: Джонсон обіцяє остаточно "перегорнути сторінку безладу" до 31 січня

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      Борис Джонсон – голова уряду Британії / standard.co.uk

      Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв внести проєкт угоди про Brexit до парламенту до 25 грудня (тобто, до католицького Різдва). А ратифікувати документ планують вже до 31 січня 2020 року.

      Про це розповів Борис Джонсон під час представлення маніфесту консерваторів у неділю, 24 листопада, пишуть у BBC.

      Читайте також: Велика Британія переплавить мільйони монет присвячених Brexit

      Прем'єр-міністр пообіцяв завершити Brexit до кінця січня 2020 року, перед цим повернувши в парламент законопроєкт щодо угоди про Brexit до 25 грудня. Таким чином, як вважає Джонсон, Британія нарешті зможе "перегорнути сторінку безладу, затримок і розбрату останніх років".

      Чого хоче британська влада

      Британські консерватори хочуть, щоб депутати ратифікували угоду про Brexit до дати виходу з ЄС – 31 січня. У перехідний період, що почнеться після цього, Британія виконуватиме правила Євросоюзу. А за цей час сторони спробують написати постійну торговельну угоду, яка всіх влаштує.

      Чому триває тяганина з угодою про Brexit

      Палата громад схвалила законопроєкт про угоду про вихід ще у жовтні. Але парламент повинен розглянути документ повторно, бо Джонсон розпускав законодавчий орган (дострокові призначені на 12 грудня).

      Поки що консерватори на чолі з Джонсоном мають значну перевагу над лейбористами (як свідчать опитування громадської думки).

      Brexit – це вихід Великої Британії з Євросоюзу (від англійських слів Britain – Британія та Exit – вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС, тоді 51,9% голосів віддали за вихід країни з ЄС.

      Brexit мав статися ще 29 березня 2019 року, та його неодноразово переносили – через провальні голосування щодо угоди про вихід (умови виходу з ЄС Британія мала погодити з європейськими інституціями, натомість довго не могла погодити навіть всередині країни).

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Brexit Велика Британія Борис Джонсон
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