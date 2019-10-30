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      Велика Британія переплавить мільйони монет присвячених Brexit

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / amazon

      Королівський монетний двір Великої Британії змушений переплавити пам’ятні монети на яких зазначена дата Brexit 31 жовтня. Позаяк вихід Великої Британії з ЄС відкладено на три місяці.

      Крім того було прийнято рішення випустити нові монети присвячені Brexit вже після фактичного виходу Великої Британії з Європейського союзу, повідомляє BBC.

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      Загалом монет з, тепер вже, не дійсною датою Brexit, було зроблено понад 10 мільйонів номіналом 50 пенсів. Тепер їх відсортують та подрібнять, після чого переплавлять.

      У понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року.

      Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прийняв цю пропозицію Євросоюзу. Водночас він зазначив, що таке вимушене рішення шкодить британській демократії.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 січня.

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      29 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Велика Британія Brexit
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