Великобритания переплавит миллионы монет посвященных Brexit

Королевский монетный двор Великобритании вынужден переплавить памятные монеты в которых указана дата Brexit 31 октября. Так выход Великобритании из ЕС отложено на три месяца.

Кроме того, было принято решение выпустить новые монеты посвященные Brexit уже после фактического выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает BBC.

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В общем монет с, теперь уже, не действительной датой Brexit, было сделано более 10 миллионов штук номиналом 50 пенсов. Теперь их отсортируют и измельчат, после чего переплавят.

В понедельник, 29 октября, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что страны ЕС согласились отсрочить выход Великобритании до 31 января 2020 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял это предложение Евросоюза. В то же время он отметил, что такое вынужденное решение вредит британской демократии.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из Евросоюза: от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно еще 29 марта 2019, и после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 января.