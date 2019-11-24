Brexit: Джонсон обещает окончательно "перевернуть страницу беспорядка" до 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал внести проект соглашения о Brexit в парламент до 25 декабря (то есть, до католического Рождества). А ратифицировать документ планируют уже до 31 января 2020 года.

Об этом рассказал Борис Джонсон во время представления манифеста консерваторов в воскресенье, 24 ноября, пишут в BBC.

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Премьер-министр пообещал завершить Brexit до конца января 2020 года, перед этим вернув в парламент законопроект по соглашению о Brexit до 25 декабря. Таким образом, как считает Джонсон, Великобритания наконец сможет "перевернуть страницу беспорядка, задержек и раздора последних лет".

Чего хотят британские власти

Британские консерваторы хотят, чтобы депутаты ратифицировали соглашение о Brexit до даты выхода из ЕС – 31 января. В переходный период, который начнется после этого, Великобритания будет выполнять правила Евросоюза. А за это время стороны попытаются написать постоянную торговую сделку, которая всех устроит.

Почему продолжается волокита с соглашением о Brexit

Палата общин одобрила законопроект о соглашении про выход еще в октябре. Но парламент должен рассмотреть документ повторно, потому что Джонсон распускал законодательный орган (досрочные выборы назначены на 12 декабря).

Пока консерваторы во главе с Джонсоном имеют значительное преимущество над лейбористами (как показывают опросы общественного мнения).

Brexit – это выход Великобритании из Евросоюза (от английских слов Britain – Великобритания и Exit – выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС, тогда 51,9% голосов отдали за выход страны из ЕС.



Brexit должен был произойти еще 29 марта 2019 года, но его неоднократно переносили – из-за провальных голосований по соглашению о выходе (условия выхода из ЕС Британия должна была согласовать с европейскими институтами, но долго не могла согласовать даже внутри страны).