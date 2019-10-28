Brexit отсрочили до 31 января

Евросоюз отложил выход Великобритании из объединения до 31 января 2020 года. В то же время, отсрочка может быть отменена, если в стране примут все необходимые законодательные процедуры раньше.

Такое решение поддержали 27 стран-участниц ЕС. Об этом сообщил председатель Европейского Совета Дональд Туск в своем твиттере.

Читайте также: Парламент Британии предварительно поддержал соглашение о Brexit

Евросоюз согласился с тем, что примет запрос Великобритании на продолжение Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет официально оформлено в письменной форме,

– говорится в сообщении.

Этому предшествовало принятие такого же решения Европейским парламентом.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 28 жовтня 2019 р.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из Евросоюза: от английских слов Britain (Британия) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Британии в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС. Произойти это должно еще 29 марта 2019 года, и после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 октября.

Важно! Новое соглашение о Brexit, о котором предварительно договорились Британия и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретного соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействия после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.

Поразительно: Почти миллион британцев протестуют против Brexit и требуют нового референдума: видео

Как развиваются события: