Парламент Британии предварительно поддержал соглашение о Brexit

Палата общин парламента Великобритании во втором чтении поддержала соглашение о выходе из Европейского Союза. В то же время британские парламентарии отказались утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения – в течение трех суток.

Перед голосованием премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что в случае провального голосования он отзовет законопроект и назначит досрочные парламентские выборы, сообщает BBC.

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После голосования Джонсон заявил о своем разочаровании из-за того, что "парламентарии проголосовали за задержку". Мол, Великобритания теперь столкнется с дальнейшей неопределенностью.

В то же время он заверил, что пока Европейский Союз не примет решение по запросу на отсрочку соглашения, законопроект будет отозван.

Что означает принятие соглашения во втором чтении?Голосование во втором чтении – это принципиальное согласие парламента на соглашение о Brexit. Впрочем, после голосования во втором чтении парламентарии должны еще рассмотреть все правки.