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      Парламент Британії попередньо підтримав угоду про Brexit

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      Джонсона розчарувала відмова парламенту розглядати угоду про Brexit за прискореним графіком
      Джонсона розчарувала відмова парламенту розглядати угоду про Brexit за прискореним графіком / totalpolitics.com

      Палата громад парламенту Великої Британію у другому читанні підтримала угоду про вихід з Європейського Союзу. Водночас британські парламентарі відмовилися затвердити прискорений графік розгляду угоди – протягом трьох діб.

      Перед голосуванням прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що у випадку провального голосування він відкличе законопроєкт та призначить дострокові парламентські вибори, повідомляє BBC.

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      Після голосування Джонсон заявив про своє розчарування через те, що "парламентарі проголосували за затримку". Мовляв, Велика Британія тепер зіштовхнеться з подальшою невизначеністю.

      Водночас він запевнив, що поки Європейський Союз не ухвалить рішення щодо запиту на відтермінування угоди, законопроєкт буде відкликаний.

      Що означає ухвалення угоди у другому читанні?Голосування у другому читанні – це принципова згода парламенту на угоду про Brexit. Втім після голосування у другому читанні парламентарі повинні ще розглянути усі правки.

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      22 жовтня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Brexit Борис Джонсон Євросоюз Велика Британія
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