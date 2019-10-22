Парламент Британії попередньо підтримав угоду про Brexit

Палата громад парламенту Великої Британію у другому читанні підтримала угоду про вихід з Європейського Союзу. Водночас британські парламентарі відмовилися затвердити прискорений графік розгляду угоди – протягом трьох діб.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що у випадку провального голосування він відкличе законопроєкт та призначить дострокові парламентські вибори, повідомляє BBC.

До слова: Майже мільйон британців протестують проти Brexit і вимагають нового референдуму: вражаюче відео

Після голосування Джонсон заявив про своє розчарування через те, що "парламентарі проголосували за затримку". Мовляв, Велика Британія тепер зіштовхнеться з подальшою невизначеністю.

Водночас він запевнив, що поки Європейський Союз не ухвалить рішення щодо запиту на відтермінування угоди, законопроєкт буде відкликаний.

Що означає ухвалення угоди у другому читанні?Голосування у другому читанні – це принципова згода парламенту на угоду про Brexit. Втім після голосування у другому читанні парламентарі повинні ще розглянути усі правки.