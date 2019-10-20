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      "Відтермінування виходу з ЄС – помилка": Туск отримав запит на перенесення Brexit від Джонсона

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      Туск отримав листа від Джонсона
      Туск отримав листа від Джонсона / 112.ua

      Глава Європейської ради Дональд Туск отримав лист від уряду Великої Британії з проханням про перенесення Brexit. Крім того ЗМІ пишуть, що Джонсон направив Туску копію запиту без підпису, а також надіслав додатковий лист, в якому наголосив, що таке відтермінування буде помилкою.

      Дональд Туск повідомив про отримання запиту від глави Британського уряду у своєму твітері.

      До теми: Brexit: Британський парламент проголосував за нове відтермінування виходу з ЄС

      Запит на продовження Brexit щойно прибув. Я почну консультації з лідерами ЄС про те, як реагувати,
      – написав він.

      Водночас видання BBC з посиланням на джерела в уряді Великої Британії повідомило, що Джонсон вирішив направити в Брюссель два листи: у першому він просить відтермінувати Brexit – цей лист Туск отримав без підпису глави Британського уряду. А в другому посланні Джонсон пише, що відтермінування виходу з ЄС буде помилкою.

      Крім того видання The Telegraph повідомляє, що Джонсон розпорядився направити Брюсселю саме не підписану копію запиту на відтермінування.

      Варто зазначити, що глава уряду Ірландії Лео Варадкар, коментуючи запит на чергове відтермінування Brexit, заявив, що рішення ЄС має бути прийнято спільною згодою представників керівництва країн союзу.

      Цікаво: Нова угода про Brexit між Британією та ЄС: як і коли тепер країна вийде з Євросоюзу

      Водночас сотні тисяч британців вийшли на вулиці Лондона для участі в акції протесту проти виходу Великобританії з Євросоюзу. Організатори мітингу вимагають від прем'єр-міністра Бориса Джонсона провести повторний референдум щодо Brexit.

      Зауважимо, що нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

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      19 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Борис Джонсон Євросоюз Brexit Велика Британія Дональд Туск
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