Brexit відтермінували до 31 січня

Євросоюз відклав вихід Великої Британії з об’єднання до 31 січня 2020 року. Водночас, відтермінування може бути скасоване, якщо у країні ухвалять всі необхідні законодавчі процедури раніше.

Таке рішення підтримали 27 країн-учасниць ЄС. Про це повідомив голова Європейської Ради Дональд Туск у своєму твіттері.

Читайте також: Парламент Британії попередньо підтримав угоду про Brexit

Євросоюз погодився з тим, що прийме запит Великої Британії на продовження Brexit до 31 січня 2020 року. Очікується, що рішення буде офіційно оформлено у письмовій формі,

– мовиться у дописі.

Цьому передувало прийняття такого ж рішення Європейським парламентом.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 28 жовтня 2019 р.

Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

Важливо! Нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

Вражаюче: Майже мільйон британців протестують проти Brexit і вимагають нового референдуму: відео

Як розвиваються події: