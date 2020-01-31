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      Не до побачення – прощавайте: Brexit на обкладинках британських медіа

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      З 1 лютого Велика Британія офіційно не є членом ЄС / 24 канал

      Сьогодні – останній день членства Великої Британії у Євросоюзі. Видання країни радіють, сумують та прощаються з Європою. Дивіться, як зображають історичну подію найпопулярніші ЗМІ країни.

      The Economist зобразив Велику Британію у вигляді корабля, який пливе у невідомість.

      brexit
      У невідомість

      Новий номер The Independent вийшов з прапором Європейського союзу на обкладинці. Всередині – "прощавай" мовами країн організації. Видання цікавиться – чи є неминучим повернення Британії до ЄС у майбутньому? 

      brexit
      Сьогодні Британія залишає ЄС. Чи є неминучим наше повернення?

      Daily Express, здається, радіє: "Ми це зробили!". Та уточнює: сьогодні об 11 вечора Британія залишить ЄС і з цієї знаменної нагоди прем'єр-міністр оголосить нову еру "оновлення та змін" для Британії. 

      brexit
      Так, ми це зробили!

      "Прем'єр-міністр закликає до єдності у останні години Британії у Європі, а політичні лідери мають дуже різні позиції з приводу того, куди рухатися далі", – пише Belfast Telegraph.

      brexit
      Останній зворотній відлік

      Шотландська The National на обкладинці прощається з Євросоюзом: "Люба Європо. Ми за це не голосували. Не забудьте залишити увімкненим світло для Шотландії".

      brexit
      Не забудьте залишити світло увімкненим для Шотландії

      New Statesman підготував спецвипуск на честь "завершення європейської мрії".

      brexit
      Кінець зв'язку

      The Guardian називає "найбільшою авантюрою покоління" те, що Британія – "маленький острів" – після 47 років, залишає Євросоюз.

      brexit
      Маленький острів

      "Ізольовані, в гіршому становищі, слабші і роз'єднані", – Daily Record на обкладинці розмістив "пам'ятну монету" на честь Brexit, напис на якій є абсолютно протилежним оригінальному.

      brexit
      Британія ніколи не буде такою, як раніше

      The Herald зобразив на обкладинці Едварда Гіта, за прем'єрства якого Британія стала членом ЄС, та Бориса Джонсона, який вивів країну з організації.

      brexit
      Привіт, до побачення

      brexit

      Не кінець, а початок

      brexit
      Не до побачення – прощавайте

      "Ми вітаємо новий світанок для Британії", – пише Daily Mail, зазначаючи, що країна все ще залишається другом для Європи, але вільним і незалежним.  

      brexit
      Новий світанок для Британії

      The Spectator зобразив Велику Британію у вигляді метелика, який вилітає з "коробки" ЄС та потрапляє у павутину з Росією, Китаєм та, власне, ЄС,

      Що відомо про Brexit?Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі Євросоюзу.

      Угода щодо Brexit передбачає порядок виходу держави з євроспілки. Також передбачені питання щодо дотримання прав громадян, перехідний період та фінансові питання. Вона визначає перехідний період, який триватиме з 1 лютого до 31 грудня 2020 року.

      Крім того, визначаються питання щодо Північної Ірландії та Гібралтару – після виходу з ЄС у них залишиться спільний кордон з країнами блоку.

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      Теги: Велика Британія Публікації Євросоюз Brexit
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