Не до свидания – прощайте: Brexit на обложках британских медиа

Сегодня – последний день членства Великобритании в Евросоюзе. Издания страны радуются, скорбят и прощаются с Европой. Смотрите, как изображают историческое событие самые популярные СМИ страны.

The Economist изобразил Великобританию в виде корабля, плывущего в неизвестность.



В неизвестность

Новый номер The Independent вышел с флагом Европейского союза на обложке. Внутри - "прощай" на языках стран организации. Издание интересуется – неизбежно ли возвращение Британии в ЕС в будущем?



Сегодня Британия покидает ЕС. Является ли неизбежным наше возвращение?

Daily Express, кажется, радуется: "Мы это сделали!". И уточняет: сегодня в 11 вечера Британия покинет ЕС и по этому знаменательному случаю премьер-министр объявит новую эру обновления и перемен" для Британии.



Да, мы это сделали!

"Премьер-министр призывает к единству в последние часы Британии в Европе, а политические лидеры имеют очень разные позиции по поводу того, куда двигаться дальше", – пишет Belfast Telegraph.



Последний обратный отсчет

Шотландский The National на обложке прощается с Евросоюзом: "Дорогая Европа. Мы за это не голосовали. Не забудьте оставить включенным свет для Шотландии".



Не забудьте оставить свет включенным для Шотландии

New Statesman подготовил спецвыпуск в честь "завершения европейской мечты".



Конец связи

The Guardian называет "самой большой авантюрой поколения" то, что Британия - "маленький остров" - после 47 лет, покидает Евросоюз.



Маленький остров

"Изолированные, в худшем положении, более слабы и разобщены", – Daily Record на обложке разместил "памятную монету" в честь Brexit, надпись на которой абсолютно противоположная оригинальной.



Британия никогда не будет такой, как раньше

The Herald изобразил на обложке Эдварда Гита, при премьерстве которого Британия стала членом ЕС, и Бориса Джонсона, который вывел страну из организации.



Привет, до свидания

Не конец, а начало



Не до свидания – прощайте

"Мы приветствуем новый рассвет для Британии", – пишет Daily Mail, отмечая, что страна все еще остается другом для Европы, но свободным и независимым.



Новый рассвет для Британии

The Spectator изобразил Великобританию в виде бабочки, которая вылетает из "коробки" ЕС и попадает в паутину с Россией, Китаем и, собственно, ЕС.

The Brexit butterfly returns: cover of the new Spectator, out tomorrow. pic.twitter.com/b1ELp1l73B — HappyToast ★ (@IamHappyToast) January 29, 2020

Что известно о Brexit?

Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.



Соглашение о Brexit предусматривает порядок выхода государства из Евросоюза. Также предусмотрены вопросы соблюдения прав граждан, переходный период и финансовые вопросы. Оно определяет переходный период, который продлится с 1 февраля до 31 декабря 2020 года.



Кроме того, определяются вопросы по Северной Ирландии и Гибралтару - после выхода из ЕС у них останется общая граница со странами блока.