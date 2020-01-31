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      Не до свидания – прощайте: Brexit на обложках британских медиа

      88 Читати новину українською
      С 1 февраля Великобритания официально не является членом ЕС / 24 канал

      Сегодня – последний день членства Великобритании в Евросоюзе. Издания страны радуются, скорбят и прощаются с Европой. Смотрите, как изображают историческое событие самые популярные СМИ страны.

      The Economist изобразил Великобританию в виде корабля, плывущего в неизвестность.

      brexit
      В неизвестность

      Новый номер The Independent вышел с флагом Европейского союза на обложке. Внутри - "прощай" на языках стран организации. Издание интересуется – неизбежно ли возвращение Британии в ЕС в будущем?

      brexit
      Сегодня Британия покидает ЕС. Является ли неизбежным наше возвращение?

      Daily Express, кажется, радуется: "Мы это сделали!". И уточняет: сегодня в 11 вечера Британия покинет ЕС и по этому знаменательному случаю премьер-министр объявит новую эру обновления и перемен" для Британии.

      brexit
      Да, мы это сделали!

      "Премьер-министр призывает к единству в последние часы Британии в Европе, а политические лидеры имеют очень разные позиции по поводу того, куда двигаться дальше", – пишет Belfast Telegraph.

      brexit
      Последний обратный отсчет

      Шотландский The National на обложке прощается с Евросоюзом: "Дорогая Европа. Мы за это не голосовали. Не забудьте оставить включенным свет для Шотландии".

      brexit
      Не забудьте оставить свет включенным для Шотландии

      New Statesman подготовил спецвыпуск в честь "завершения европейской мечты".

      brexit
      Конец связи

      The Guardian называет "самой большой авантюрой поколения" то, что Британия - "маленький остров" - после 47 лет, покидает Евросоюз.

      brexit
      Маленький остров

      "Изолированные, в худшем положении, более слабы и разобщены", – Daily Record на обложке разместил "памятную монету" в честь Brexit, надпись на которой абсолютно противоположная оригинальной.

      brexit
      Британия никогда не будет такой, как раньше

      The Herald изобразил на обложке Эдварда Гита, при премьерстве которого Британия стала членом ЕС, и Бориса Джонсона, который вывел страну из организации.

      brexit
      Привет, до свидания

      brexit

      Не конец, а начало

      brexit
      Не до свидания – прощайте

      "Мы приветствуем новый рассвет для Британии", – пишет Daily Mail, отмечая, что страна все еще остается другом для Европы, но свободным и независимым.

        

      brexit
      Новый рассвет для Британии

      The Spectator изобразил Великобританию в виде бабочки, которая вылетает из "коробки" ЕС и попадает в паутину с Россией, Китаем и, собственно, ЕС.

      Что известно о Brexit?
      Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.

      Соглашение о Brexit предусматривает порядок выхода государства из Евросоюза. Также предусмотрены вопросы соблюдения прав граждан, переходный период и финансовые вопросы. Оно определяет переходный период, который продлится с 1 февраля до 31 декабря 2020 года.

      Кроме того, определяются вопросы по Северной Ирландии и Гибралтару - после выхода из ЕС у них останется общая граница со странами блока.

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      Теги: Евросоюз Великобритания Brexit Публикации
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