Велика Британія остаточно виходить з ЄС: як Brexit зустріли британці та європейці – фото, відео

1 лютого о 00:00 за британським часом або о 2 годині ночі за Києвом Велика Британія остаточно має вийти з Європейського Союзу. Раніше Brexit письмовою процедурою остаточно схвалила Рада ЄС. Як вихід Британії з ЄС зустрічають на Туманному Альбіоні та в Європі – в нашому матеріалі.

Як відзначали вихід Британії з ЄС у Британії

У Британії відзначати її вихід із ЄС почали ще удень 31 січня. Зокрема, у Лондоні перед будівлею Вестмінстерського абатства та Біг-Беном відбулися два протилежні заходи.

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У першому випадку Brexit святкували ті, хто раділи з останніх годин членства Британії в ЄС. Вони активно розмахували державними прапорами, виспівували патріотичні пісні. Відчувався загальний настрій піднесення людей які асоціюють себе, насамперед із Британією, а потім вже – з Європою.



Прихильники Brexit

Дещо менший за розмірами захід відбувся з іншого боку майдану. Його учасниками були ті, хто сумують за розлученням з ЄС, і вважають цей день по-справжньому жалобним.



Британці, які не підтримують припинення членства країни в ЄС

Крім того, противники Євросоюзу спалили його прапор на Даунінг стріт, де розміщується резиденція британського прем’єра.

Brexit: у Лондоні спалили прапор ЄС – відео

Також хтось втоптав прапор Євросоюзу у багнюку.



Так дехто готується до Brexit у Британії

Вже після 21:00 за місцевим часом (23:00) за Києвом відбулися основні заходи. Зокрема, на Парламентській площі зібралися кілька сотень людей. Багато хто прийшов із британськими прапорами, дехто одягнув відповідний одяг. Усі перебувають у святковому настрої. Натомість людям тут роздають значки з написом Happy Brexit Day. Водночас червоним, білим і блакитним кольорами засяяла ілюмінація на адміністративних будівлях.

Як Велика Британія готується до Brexit / Фото: соцмережі, 24 канал

Як британці святкують вихід із ЄС: відео 24 каналу

Готуються до Brexit не лише у великих містах.

Як зустрічають вихід Британії з ЄС у містечку Морлі: відео

"I feel like it's Christmas and it's New Year all rolled into one."



Sky's @kvittozzi speaks to people celebrating the UK's exit from the EU at a rugby club in Morley.



Follow #BrexitDay events live here: https://t.co/hHUuF98Yhj pic.twitter.com/Ggiij2zKdQ — Sky News (@SkyNews) January 31, 2020

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Як зустрічали Brexit у Європі

Увечері 31 лютого на будівлі Євросоюзу у Брюсселі спустили британський прапор.

Union Flag being lowered in Brussels tonight pic.twitter.com/EZeHMo604P — Nick Eardley (@nickeardleybbc) January 31, 2020

Що відомо про Brexit або вихід Британії з ЄС: коротко

Про намір вийти з Європейського союзу британці оголосили ще давно. І у 2016 році відбувся відповідний референдум. Відповідно до його результатів, 51,9% громадян підтримали ідею Brexit. Попередньо вихід країни з ЄС запланували на 29 березня 2019. Але після кількох провальних голосувань у британському парламенті процедуру щодо Brexit переносили.

Зауважимо, не всі на Туманному Альбіоні сприйняли ідею Brexit позитивно. Зокрема, у жовтні 2019-го відбулися масові протести проти виходу Британії з ЄС. А організатори заходів вимагали від прем'єр-міністра Бориса Джонсона провести повторний референдум. Доливає олії у вогонь і те, що Британія ще до того, як відбувся Brexit, втратила щонайменше 130 мільярдів фунтів стерлінгів або 170 мільярдів доларів.

Про перші зрушення щодо Brexit заговорили 12 грудня 2019 року. Тоді на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Саме він й ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу. Джонсон пообіцяв, що у разі перемоги планує закінчити вихід Великобританії з ЄС до 1 січня 2020 року.

Вже у січні 2020 року угоду про вихід Великої Британії ратифікували обидві палати британського парламенту, а також королева Єлизавета ІІ та сам Борис Джонсон. А 29 числа ратифікацію відповідної угоди схвалив Європарламент. Рада ЄС остаточно схвалила вихід Британії вже через добу у четвер, 30 січня.

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