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      Великобритания выходит из ЕС: как Brexit встретили британцы и европейцы – фото, видео

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      1 февраля Великобритания окончательно вышла из Евросоюза / Panda Security

      1 февраля в 00:00 по британскому времени или в 2:00 ночи по Киеву Великобритания должна окончательно выйти из Европейского Союза. Ранее Brexit в письменной процедуре окончательно одобрил Совет ЕС. Как выход Британии из ЕС встретили на Туманном Альбионе и в Европе – в нашем материале.

      Как отмечали выход Британии из ЕС в Британии

      В Британии отмечать ее выход из ЕС начали еще днем 31 января. В частности, в Лондоне перед зданием Вестминстерского аббатства и Биг-Беном состоялись два противоположных мероприятия.

      Обратите внимание! Не до свидания – прощайте: Brexit на обложках британских медиа

      В первом случае Brexit праздновали те, кто радовались последним часам членства Великобритании в ЕС. Они активно размахивали государственными флагами, пели патриотические песни. Ощущался общий настрой подъема людей, которые ассоциируют себя, прежде всего с Британией, а потом уже – с Европой.

      Brexit
      Сторонники Brexit

      Несколько меньшее по размерам мероприятие состоялось с другой стороны площади. Его участниками были те, кто скорбят о расставании с ЕС, и считают этот день по-настоящему траурным.

      Brexit
      Британцы, которые не поддерживают прекращение членства страны в ЕС

      Кроме того, противники Евросоюза сожгли его флаг на Даунинг стрит, где находится резиденция британского премьера.

      Brexit: в Лондоне сожгли флаг ЕС – видео

      Также кто-то втоптал флаг Евросоюза в грязь.

      Прапор, Євросоюз, багнюка, Brexit, Британія
      Так кто-то готовится к Brexit в Британии

      Уже после 21:00 по местному времени (23:00) по Киеву состоялись основные мероприятия. В частности, на Парламентской площади собрались несколько сотен человек. Многие пришли с британскими флагами, некоторые надели соответствующую одежду. Все находятся в праздничном настроении. Вместе с тем, людям здесь раздают значки с надписью Happy Brexit Day. В то же время красным, белым и голубым цветами засияла иллюминация на административных зданиях

      .

      Как Великобритания готовится к Brexit / Фото: соцсети, 24 канал

      Как британцы празднуют выход из ЕС: видео 24 канала

      Готовятся к Brexit не только в крупных городах.

      Как встречают выход Британии из ЕС в городке Морли: видео

      К теме! Люблю тебя и буду ждать тебя, – в ЕС написали письмо Великобритании

      Что известно о Brexit или выходе Британии из ЕС: коротко

      О намерении выйти из Европейского союза британцы объявили еще давно. И в 2016 году состоялся соответствующий референдум. Согласно его результатам, 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019 года. Но после нескольких провальных голосований в британском парламенте процедуру по Brexit переносили.

      Заметим, не все на Туманном Альбионе восприняли идею Brexit положительно. В частности, в октябре 2019-го прошли массовые протесты против выхода Британии из ЕС. А организаторы мероприятий требовали от премьер-министра Бориса Джонсона провести повторный референдум. Подливает масла в огонь и то, что Британия еще до того, как состоялся Brexit, потеряла по меньшей мере 130 миллиардов фунтов стерлингов или 170 миллиардов долларов.

      О первых сдвигах в Brexit заговорили 12 декабря 2019 года. Тогда на внеочередных парламентских выборах в Великобритании победила Консервативная партия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Именно он и инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза. Джонсон пообещал, что в случае победы планирует закончить выход Великобритании из ЕС до 1 января 2020 года.

      Уже в январе 2020 года соглашение о выходе Великобритании ратифицировали обе палаты британского парламента, а также королева Елизавета II и сам Борис Джонсон. А 29 числа ратификации соответствующего соглашения одобрил Европарламент. Совет ЕС окончательно одобрил выход Британии уже через сутки в четверг, 30 января.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Brexit Великобритания Евросоюз Европа
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