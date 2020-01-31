Великобритания выходит из ЕС: как Brexit встретили британцы и европейцы – фото, видео

1 февраля в 00:00 по британскому времени или в 2:00 ночи по Киеву Великобритания должна окончательно выйти из Европейского Союза. Ранее Brexit в письменной процедуре окончательно одобрил Совет ЕС. Как выход Британии из ЕС встретили на Туманном Альбионе и в Европе – в нашем материале.

Как отмечали выход Британии из ЕС в Британии

В Британии отмечать ее выход из ЕС начали еще днем 31 января. В частности, в Лондоне перед зданием Вестминстерского аббатства и Биг-Беном состоялись два противоположных мероприятия.

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В первом случае Brexit праздновали те, кто радовались последним часам членства Великобритании в ЕС. Они активно размахивали государственными флагами, пели патриотические песни. Ощущался общий настрой подъема людей, которые ассоциируют себя, прежде всего с Британией, а потом уже – с Европой.



Сторонники Brexit

Несколько меньшее по размерам мероприятие состоялось с другой стороны площади. Его участниками были те, кто скорбят о расставании с ЕС, и считают этот день по-настоящему траурным.



Британцы, которые не поддерживают прекращение членства страны в ЕС

Кроме того, противники Евросоюза сожгли его флаг на Даунинг стрит, где находится резиденция британского премьера.

Brexit: в Лондоне сожгли флаг ЕС – видео

Также кто-то втоптал флаг Евросоюза в грязь.



Так кто-то готовится к Brexit в Британии

Уже после 21:00 по местному времени (23:00) по Киеву состоялись основные мероприятия. В частности, на Парламентской площади собрались несколько сотен человек. Многие пришли с британскими флагами, некоторые надели соответствующую одежду. Все находятся в праздничном настроении. Вместе с тем, людям здесь раздают значки с надписью Happy Brexit Day. В то же время красным, белым и голубым цветами засияла иллюминация на административных зданиях

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Как Великобритания готовится к Brexit / Фото: соцсети, 24 канал

Как британцы празднуют выход из ЕС: видео 24 канала

Готовятся к Brexit не только в крупных городах.

Как встречают выход Британии из ЕС в городке Морли: видео

"I feel like it's Christmas and it's New Year all rolled into one."



Sky's @kvittozzi speaks to people celebrating the UK's exit from the EU at a rugby club in Morley.



Follow #BrexitDay events live here: https://t.co/hHUuF98Yhj pic.twitter.com/Ggiij2zKdQ — Sky News (@SkyNews) January 31, 2020

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Что известно о Brexit или выходе Британии из ЕС: коротко

О намерении выйти из Европейского союза британцы объявили еще давно. И в 2016 году состоялся соответствующий референдум. Согласно его результатам, 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019 года. Но после нескольких провальных голосований в британском парламенте процедуру по Brexit переносили.

Заметим, не все на Туманном Альбионе восприняли идею Brexit положительно. В частности, в октябре 2019-го прошли массовые протесты против выхода Британии из ЕС. А организаторы мероприятий требовали от премьер-министра Бориса Джонсона провести повторный референдум. Подливает масла в огонь и то, что Британия еще до того, как состоялся Brexit, потеряла по меньшей мере 130 миллиардов фунтов стерлингов или 170 миллиардов долларов.

О первых сдвигах в Brexit заговорили 12 декабря 2019 года. Тогда на внеочередных парламентских выборах в Великобритании победила Консервативная партия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Именно он и инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза. Джонсон пообещал, что в случае победы планирует закончить выход Великобритании из ЕС до 1 января 2020 года.

Уже в январе 2020 года соглашение о выходе Великобритании ратифицировали обе палаты британского парламента, а также королева Елизавета II и сам Борис Джонсон. А 29 числа ратификации соответствующего соглашения одобрил Европарламент. Совет ЕС окончательно одобрил выход Британии уже через сутки в четверг, 30 января.

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