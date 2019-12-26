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      Люблю тебя и буду ждать тебя, – в ЕС написали письмо Великобритании

      26 Читати новину українською
      ЕС написал Великобритании трогательное письмо / theguardian.com

      Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заверил, что будет ждать возвращения Великобритании в состав Европейского Союза. Он написал трогательное обращение, назвав его "Мое любовное письмо Британии".

      Тиммерманс вспомнил, что когда Великобритания присоединилась к ЕС, ему было 12 лет – он как раз изучал английский язык в британской школе в Риме. Полный текст письма политик опубликовал в издании The Guardian.

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      Он выразил свои чувства любви к Великобритании и разочарование относительно желания страны выйти из ЕС. А также заверил, что будет ждать ее возвращения.

      Я хорошо знаю, какая ты есть, и я люблю тебя. За то, кем ты есть, и что ты мне дала. Я как старый любовник. Я знаю твои сильные и слабые стороны... Ты решила уйти. Это в свое время разбило мне сердце, но я уважаю твое решение. Печально, что через три года член нашей семьи хочет разорвать наши родственные связи. Но в то же время я нахожу утешение в том, что эти узы никогда не могут быть окончательно разорваны. Мы никуда не денемся друг от друга, и ты всегда сможешь вернуться,
      – написал Тиммерманс.

      Что известно о Brexit?23 июня 2016 года в Великобритании провели референдум относительно дальнейшего членства страны в ЕС. Тогда 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019 года. Однако после трех провальных голосований, принятие решения перенесли на 31 октября.

      19 октября почти полмиллиона британцев выступили с протестами против Brexit. Однако решение было принято и 31 октября.

      12 декабря на внеочередных парламентских выборах в Великобритании победила Консервативная партия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Именно он и инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза. Джонсон пообещал, что в случае победы планирует закончить выход Великобритании из ЕС до 1 января 2020 года.

      20 декабря Палата общин наконец приняла законопроект об утверждении соглашения выхода из ЕС.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Європейськая комисия Европарламент Европа Великобритания Brexit
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