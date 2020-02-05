Шанс на возрождение или убытки: что ждет британскую экономику после Brexit

Хотя Великобритания уже не является членом Евросоюза, до конца 2020 года в экономических отношениях между ними фактически ничего не меняется. За это время Лондон и Брюссель должны заключить соглашение о торговле в новых условиях. Какой она может быть и как Brexit повлияет на экономическую ситуацию в Британии – в материале 24 канала.

Чего ожидать от переговоров?

Из первых заявлений британских чиновников можно понять, что Лондон намерен попробовать наладить более тесные экономические отношения со странами других континентов в противовес Евросоюзу. Кроме того, Великобритания после Brexit не намерена придерживаться стандартов ЕС в определенных сферах. Речь идет, в частности, о правах работников, субсидиях и защите окружающей среды.

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Об этом накануне заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая перед дипломатами и предпринимателями в Гринвиче (текст речи опубликован на сайте британского парламента).

Это не значит, что в этих сферах будет отсутствовать какое-либо регулирование. Джонсон уверяет:

Британия и без принудительного заключения договора будет придерживаться высоких стандартов, которые во много раз лучше, чем те, что в ЕС.

Что касается торговли, то британский премьер желает достичь договоренностей уровня торгового соглашения Евросоюза и Канады. Однако готов принять и более общий договор, как, например, соглашение между ЕС и Австралией.

Торговое соглашение Канада и ЕС подписали в 2016 году, во многом оно вступило в силу в сентябре 2019-го. Однако процесс полного внедрения будет продолжаться в течение семи лет.



Согласно документу, 98% товаров, которыми торгуют Евросоюз и Канада, не будут облагаться пошлиной. Также соглашение упрощает другие виды экономической деятельности, хотя и имеет определенные ограничения и не отменяет проверок на границах.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник, Джонсон готов выйти из переговоров и без соглашения. В таком случае, после декабря 2020 года, торговые отношения между Британией и Евросоюзом будут регулироваться общими правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Они предусматривают, в частности, наличие пошлин вплоть до урегулирования вопроса их снижения.

ЕС в свою очередь хочет заключить торговое соглашение с Соединенным Королевством на условиях равной конкуренции: без пошлин и демпинга. И это важно для того, чтобы Лондон – второй по величине в мире финансовый центр – сохранил доступ к огромному рынку Евросоюза. Ведь торговля между Великобританией и странами ЕС по правилам ВТО увеличит стоимость товаров, а сам ее объем станет меньше.



Стоит ли оно того? / Getty Images

Во время переговоров с ЕС, финансовый сектор, очевидно, является ахиллесовой пятой Великобритании, пишет DW. Таким образом Брюссель может угрожать ограничением доступа к рынку ЕС для удовлетворения других требований, таких как доступ к рыболовле в водах Британии.

В целом же специалисты разделились на два лагеря: одни убеждены, что после Brexit экономика Британии стремительно пойдет вверх, тогда как другие четко видят ее закат. Рассматриваем два условных варианта развития событий.

Сценарий первый: оптимистичный

Британия вступила в новую эру потенциально глубоких структурных изменений. Те, кто оплакивает выход страны из ЕС, уверены, что последствия Brexit будут очень болезненными. Но есть и такие, кто считает это возможностью, а не угрозой.

Как пишет The Guardian, аргумент последних является тройным:

британская экономика нуждается в перезагрузке;

Европа тоже не работает;

теперь будет проще сделать необходимые изменения за пределами ЕС.

Темпы роста Великобритании с момента вступления в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) в 1973 году были медленнее, чем в десятки лет, предшествовавших этому. Более того, рост был сосредоточен в одном углу экономики, в Лондоне и на юго-востоке.

Не привело к ускорению темпов роста Европы и создание единого рынка в 1980-х годах. В значительной степени из-за того, что экономическая политика – одержимость контролем над инфляцией и бюджетным дефицитом – сдерживала страны.

Сейчас Лондон является одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и может воспользоваться этим конкурентным преимуществом, когда будет иметь возможность установить собственные нормы.



Борис Джонсон во время выступления в Гринвиче / gov.uk

Из положительных моментов, по мнению экспертов, ожидается и "повышение экономической уверенности" Британии, что приведет к большему количеству инвестиционных решений и созданию рабочих мест.

Также The Guardian отмечает: несмотря на опасения негативных изменений на рынке труда, количество трудоустроенных лиц в Британии в конце 2019-го подскочило на 208 тысяч – до рекордно высокого уровня в 32,9 млн, что почти вдвое превышает прогноз экономистов. Безработица осталась на 45-летнем минимуме – 3,8%.

Рынок жилья в Соединенном Королевстве в декабре также обнаружил признаки восстановления. Кроме того, после голосования за Brexit рост цен на недвижимость в Лондоне и прилегающих районах замедлился. Цены же в Мидлендсе и на севере Англии продолжают расти. Отдельные данные показали, что количество ипотечных кредитов, утвержденных банками, в декабре подскочило до самого высокого уровня в течение почти пяти лет.

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Без таможенного союза ЕС Британия сможет использовать новые свободы для того, чтобы привязать экспортеров к центрам динамичного роста по всему миру, пишет Politico. С 2010 года экспорт из Великобритании в ЕС вырос на 10%, тогда как продажи в США – на 41%, в Китай – на 60%, в Новую Зеландию – на 40%, в Японию – на 60%.

Устанавливая собственные тарифы и торговую политику с помощью соглашений о свободной торговле с другими странами, Лондон может увеличить выбор для британских потребителей, что в свою очередь улучшит качество и снизит цены.

Сценарий второй: негативный

Однако оптимизм экономистов, поддерживающих Brexit, не разделяют их оппоненты, которых значительно больше. Так, главный экономист Центра европейских реформ Джон Спрингфорд в комментарии The Financial Times заявляет: ожидание значительного улучшения экономической ситуации от Brexit было "глупым". По его словам, это прежде всего приведет к уменьшению активности в компаниях, зависящих от свободного перемещения людей или торговли товарами без пошлины.



Власти Британии могут делать хуже себе

К тому же, экономика Великобритании уже понесла значительные убытки с момента референдума в июне 2016 года. Опубликованные Bloomberg данные показали, что страна уже на 130 млрд фунтов (170 млрд долларов) беднее. Этот показатель, вероятно, достигнет 200 млрд фунтов (261 млрд долларов) до конца 2020 года.

Несмотря на отсутствие "жесткого" выхода из ЕС, пока что экономика Британии все же отстает от других стран G7. Неопределенность Brexit побудила фирмы к задержке инвестиций, а фунт, который падал, вызвал инфляцию, что тормозит потребительские расходы. В частности, после референдума 2016 года инвестиции в бизнес были сдержаны, а годовой экономический рост вдвое сократился – до 1% с 2%.

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Банк Англии не ожидает ничего лучшего в течение ближайших двух лет, поскольку он снизил прогнозы роста на 2021 и 2022 годы до 0,8% и 1,4% соответственно – таким образом, частично отражая свое мнение о том, что выход Британии из ЕС является экономически убыточным.

Тем временем десятки международных банков из Лондона уже перенесли часть своих операций в Франкфурт, Париж, Люксембург и Дублин, чтобы сохранить "паспортные" права на деятельность в ЕС.

Опасения перед выездом десятков тысяч рабочих мест из столицы Британии еще не оправдались, хотя, по данным Ernst & Young, уже переместились около 7 000 должностей.



Существует ряд рисков для экономики Британии / Getty Images

Есть обеспокоенность и в отношении влияния на рабочие места, особенно в автомобильном секторе. Это может стоить отрасли миллиарды долларов, передает The Week. Так, производство автомобилей в Британии упало на 14,2% в 2019 году – самое быстрое падение после кризиса 2008-2009 годов. Некоторые автопроизводители закрывают заводы на дополнительные дни в случае срыва, связанного с Brexit.

Экспорт также уменьшился, а спрос – на 26,4% из Китая и 17,7% – из Японии. Хотя Джонсон стремится улучшить торговые отношения с США, куда направляются 19% экспортируемых автомобилей.

Новая неуверенность относительно будущих торговых отношений Британии с ЕС может стоить экономике Соединенного Кололівства 4,4 млрд фунтов (более 5 млрд долларов) в год до конца 2020-го и 15 млрд фунтов (19,5 млрд долларов) на конец десятилетия – 2029 год, если соглашения не будет достигнуто, отмечает Independent.

Таким образом, убытки для экономики Лондона будут продолжаться, пока новые договоренности окончательно не будут урегулированы.

Подробнее, что изменится после Brexit и каковы его последствия, читайте в материале 24 канала.

Что известно о Brexit?Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза. 1 февраля 2020 года Великобритания официально перестала быть членом ЕС.



Соглашение о Brexit предусматривает порядок выхода государства из евросоюза. Также предусмотрены вопросы относительно соблюдения прав граждан, переходный период и финансовые вопросы. Оно определяет переходный период, который продлится с 1 февраля до 31 декабря 2020 года.



Кроме того, определяются вопросы по Северной Ирландии и Гибралтару – после выхода из ЕС у них останется общая граница со странами блока.