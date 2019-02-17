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      Загострення на Балканах: Вучич зробив жорстку заяву щодо взаємин із Косовом

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      Вучич зробив жорстку заяву щодо взаємин із Косовом
      Вучич зробив жорстку заяву щодо взаємин із Косовом / Фото з відкритих джерел

      Сербія і Косово вкрай далекі від компромісу, а міжнародна спільнота на це не зважає. Приштина "симулює" готовність до переговорів із Белградом, однак Сербія стримується.

      Країна не робить кроків у відповідь, заявив в президент Сербії Александар Вучич на полях Мюнхенської конференції з безпеки, пише видання "Танюг ".

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      Вучич наголосив, що Белград і Приштина "за сотні тисяч миль від угоди".

      Косовські албанці симулюють якусь реальність, якої не існує. При цьому значна частина міжнародної спільноти вдає, що не помічає цього. Хтось не до кінця щирий, 
      – сказав він.

      Вучич також нагадав, що Сербія не відповідає на агресивну поведінку Косова. Однак західні партнери країни "не оцінюють" цього і не всиловлюють чаткої позиції.

      Окрім того, Вучич висловив стурбованість через "широку присутність інтересів" Косова на конференції. За його словами, у Косова дуже обмежені гроші "для такого лобіювання", тому вони "втратили всяку пристойність та дипломатичну культуру". 

      Зазначимо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні закликала Косово скасувати стовідсоткові мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Їх Косово запровадило у відповідь на свою невдачу вступу в Інтерпол через лобіювання з боку Сербії.

      Чому конфлікт між косово та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер Косова Хашим Тачі. Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

      Зазначимо, у Мюнхені проходить 55-та конференція з безпеки. Участь у форумі беруть понад 30 глав держав і урядів, понад 80 міністрів закордонних справ і оборони, високопосадовці, які приймають рішення, експерти, економісти, представники міжнародних та громадських організацій. Завершиться вона 17 лютого.

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      Теги: Косово Сербія Мюнхенська конференція Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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