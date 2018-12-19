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      Загострення на Балканах: у ЄС озвучили рішучі вимоги до Косова

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      В ЄС вимагають від Косова знизити мита на сербські товари
      В ЄС вимагають від Косова знизити мита на сербські товари / Фото з відкритих джерел

      Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні закликала Косово скасувати стовідсоткові мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Їх Косово запровадило у відповідь на свою невдачу вступу в Інтерпол через лобіювання з боку Сербії.

      Про це пише Associated Press.

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      Могеріні заявила, що негайне скасування цього рішення - в інтересах Косово. Натомість уряд Косова стверджує, що скасує тарифи на сербські товари тільки після того, як Сербія визнає незалежність.

      Перед тим прем’єр Косова звинуватив Могеріні у "неправильних діях" щодо переговорів про нормалізацією взаємин із Сербією. Рамуш Харадінай сказав, що діалог Приштини і Белграда на чолі з Федерікою Могеріні не дав очікуваних результатів.

      Політик вважає, що як Сербія робить серйозні кроки в напрямку інтеграції в ЄС, жителі Косова "залишаються в гетто".

      До слова, запланована на 17 грудня прес-конференція Федеріки Могеріні та Харадіная в Брюсселі скасували. Згодом Могеріні пояснила, це трапилося через що "відсутність новин".

      Нагадаємо, взаємини між Сербією і Косовом різко загострились. Причиною цього стало рішення останнього створити свою армію – 14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив відповідний законопроект. Сербія натомість розглядає різні можливі дії у відповідь. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини політики Сербія Косово Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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