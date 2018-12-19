Обострение на Балканах: в ЕС озвучили решительные требования к Косово

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Могерини призвала Косово отменить стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Их Косово ввело в ответ на свою неудачу вступления в Интерпол из-за лоббирования со стороны Сербии.

Об этом пишет Associated Press.

Читайте также: Косово создает армию: в России заявляют о "блицкриге" и грозят серьезными последствиями

Могерини заявила, что немедленная отмена этого решения – в интересах Косово. Вместо этого правительство Косово утверждает, что отменит тарифы на сербские товары только после того, как Сербия признает независимость.

Перед тем премьер Косово обвинил Могерини в "неправильных действиях" относительно переговоров о нормализации отношений с Сербией. Рамуш Харадинай сказал, что диалог Приштины и Белграда во главе с Могерини не дал ожидаемых результатов.

Политик считает, что пока Сербия делает серьезные шаги в направлении интеграции в ЕС, жители Косово "остаются в гетто".

К слову, запланированную на 17 декабря пресс-конференцию Могерини и Харадиная в Брюсселе отменили. Впоследствии Могерини объяснила, это случилось из-за "отсутствия новостей".

Напомним, отношения между Сербией и Косово резко обострились. Причиной этого стало решение последнего создать свою армию – 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял соответствующий законопроект. Сербия взамен рассматривает различные возможные ответные действия. Вероятными вариантами являются провозглашение Косово оккупированной территорией или военное вмешательство.

Почему конфликт на Балканах обострился?

В июле президент Сербии Вучич выдвинул идею раздела Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, который обсуждается чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеются сведения, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.