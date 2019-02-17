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      Обострение на Балканах: Вучич сделал жесткое заявление относительно отношений с Косово

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      Обострение на Балканах: Вучич сделал жесткое заявление относительно отношений с Косово
      / Фото из открытых источников

      Сербия и Косово крайне далеки от компромисса, а международное сообщество на это не обращает внимания. Приштина "симулирует" готовность к переговорам с Белградом, однако Сербия сдерживается.

      Страна не делает ответных шагов, заявил президент Сербии Александар Вучич на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет издание "Танюг".

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      Вучич подчеркнул, что Белград и Приштина "за сотни тысяч миль от сделки".

      Косовские албанцы симулируют какую-то реальность, которой не существует. При этом значительная часть международного сообщества делает вид, что не замечает этого. Кто-то не до конца искренний,
      – сказал он.

      Вучич напомнил, что Сербия не отвечает на агрессивное поведение Косово. Однако западные партнеры страны "не оценивают" этого и не усиливают четкой позиции.

      Кроме того, Вучич выразил обеспокоенность из-за "широкого присутствия интересов" Косово на конференции. По его словам, у Косово очень ограничены деньги "для такого лоббирования", поэтому они "потеряли всякое приличие и дипломатическую культуру".

      Отметим, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала Косово отменить стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Их Косово ввело в ответ на свою неудачу вступления в Интерпол из-за лоббирования со стороны Сербии.

      Почему конфликт между Косово и Сербией разгорелся с новой силой? 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в Вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи. Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание собственной армии Косово. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или же военное вмешательство. К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.

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      Теги: Новости политики Мюнхенская конференция Сербия Косово
      Источник: 24 Канал
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