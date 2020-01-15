Війна у Лівії: кому потрібна країна й вигідний конфлікт

Лівійський конфлікт триває вже майже 9 років, розпочавшись майже одночасно з війною у Сирії. Останні мирні перемовини у Москві мали шанс зупинити його, але зірвались. У причинах і наслідках розбирався 24 канал.

Сучасна Лівія: одна країна, три уряди

Карта сучасної ситуації у Лівії: червоне – сили Хафтара, зелене – сили Фарраджа, синє – місцеві сили/ Фото: Wikipedia

Арабська Весна у 2011 році стала початком кінця для правління лідера тодішньої Лівії Муаммара Каддафі. Протестувальники позбавили його влади, змусили переховуватись і у кінці кінців, вбили у рідному місті Сірт. Хаос безвладдя переріс у першу фазу війни (2011-2014 рр.). З 2014 року триває друга, сучасна фаза, з розділенням Лівії на дві частини: східну, зі столицею у місті Тобрук ( так звана Лівійська Національна Асамблея) і західну, зі столицею у Тріполі (так званий Уряд Національної Згоди). І там і там є свій лідер: генерал Халіфа Хафтар на сході, Фаїз Саррадж – на заході. Їх обох підтримують коаліції з різних країн.

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Лівія: розподіл повноважень Верховна влада, формально, у руках Президентської Ради з 9-ти осіб (але активні лише двоє) на чолі з прем’єрміністром, яким наразі є Фаїз Саррадж. Ця Рада запрошує членів в Уряд НацЗгоди, яких затверджує парламент у Тобруці – та сама Лівійська НацАсамблея. Окремо є військова та Державна Рада, яка приймає деякі рішення спільно з парламентом. Третій уряд діє з міста Байда, але він перебуває під впливом Єгипту та Хафтара. Величезну роль відіграють озброєні групи конкретних міст-держав, які прийняли на себе боротьбу з ІДІЛ, коли ті намагалися зробити Лівію своєю новою базою.

Хто проти кого у лівійській війні?

"Західна коаліція": ООН, Туреччина, Катар, рух "Брати-мусульмани". Цей уряд орієнтований на політичний іслам, який підтримують у Анкарі, у Катарі, а також "Брати-мусульмани" – політичний ісламський рух, який один час був на чолі Єгипту, поки генерал Ас-Сісі не скинув першого демократично обраного президента Мохаммеда Мурсі.

Туреччина надає військову підтримку Тріполі , зокрема, постачає дрони, авіацію та машини і планує ввести у Лівію свої війська. Варто зазначити, що робить це Анкара у пряме порушення ембарго ООН на передачу Лівії зброї. Туреччина більшою мірою зупинила останній марш Хафтара на Тріполі десь за 100 км від столиці.

Багатий арабський Катар допоміг НАТО скинути Каддафі у 2011 році і з тих пір підтримує союзні стосунки з урядом Сарраджа, Туреччиною (Анкара допомагає Катару під час його ізоляції) і "Братами-мусульманами". Саме останній пункт, а також звинувачення Дохи у фінансуванні тероризму та Ірану, призвели до розриву з ним стосунків з боку інших держав Перської затоки. Катар звинувачує Хафтара у створенні перешкод для мирного процесу у країні.

"Східна коаліція": Єгипет, Росія, ОАЕ, Саудівська Аравія, африканські найманці, ПВК "Вагнер". Країни, які підтримують Хафтара, відкидають ідею політичного ісламу, переслідують "Братів-мусульман" та хочуть, щоб Лівією керувала "сильна рука". Велику роль тут відіграє Росія, від якої у складі армії Хафтара воюють бойовики ПВК "Вагнер".

Саудівська Аравія та ОАЕ: Абу-Дабі та Ер-Ріяд бачать у "Братах-мусульманах" загрозу , тому знайшли природного союзника у персоні генерала Хафтара. Втім, Сауди зараз більше зайняті війною у Ємені, тож головну роль у коаліції Хафтара, до останнього часу, відігравали Емірати. "Західна коаліція" часто звинувачувала ОАЕ у передачі зброї Хафтару. Запуск ракет з китайських дронів, якими користуються у армії Еміратів, змусив ООН реагувати та розслідувати інцидент.

Єгипет: Сусід та вірний союзник Хафтара. Єгипет, як було сказано вище, є рушійною силою у боротьбі проти політичного ісламу. За бажання правити авторитарно, Хафтара навіть називають "лівійським ас-Сісі". Каїр бачить у ньому джерело майбутньої стабільності у Лівії.

Росія: Хафтар є частим гостем у Москві, де він навчався за часів СРСР (як і в Єгипті). Він вважає РФ своїм дипломатичним гарантом та захисником на міжнародному рівні, у тому числі і в стінах ООН. Наприклад, Кремль заблокував резолюцію ООН, яка закликала Хафтара зупинити наступ на Тріполі. І хоча Росія направила до Лівії своїх найманців зі складу ПВК "Вагнер", вона ж закликає до перемовин.

Невизначеною є позиція кількох країн, зокрема Франції та США, яких підозрюють у непублічній підтримці Хафтара. Сполучені Штати були, до сих пір, нейтральні. Але у розмові Трампа з Хафтаром 19 квітня, президент США сказав, що його країна "визнає польового маршала Хафтара, його боротьбу з тероризмом та бажання захистити лівійські нафтові ресурси". США також заблокували чергову резолюцію ООН, яка мала на меті засудити авіаудари армії Хафтара по центру утримання мігрантів.

Емануель Макрон та Халіфа Хафтар/ photo: Middle East Eye

Францію ж звинувачують у підтримці обох сторін. Присутні у колишній італійській колонії (при цьому, Італія намагається зберігати нейтралітет) з часу повалення Каддафі, французи двічі намагалися досягти миру, саджаючи лідерів коаліцій за стіл у 2017 та 2018 роках. Це не принесло результату. Франція також надавала розвіддані Хафтару, якого бачить як союзника у боротьбі з терористами, а французькі ракети були знайдені на військовій базі у східній Лівії.

Окрім державних акторів та коаліцій, у Лівії присутні джихадисти, парамілітарні організації, племінні союзи та бедуїни. Вони займають малонаселену центральну і південну частину країни. Їх вірність одній або іншій стороні може змінюватися.

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Чому зірвались мирні перемовини?

Фаррадж та Хафтар: провальна зустріч у Москві/ photo: Reuters

Як було означено вище, Саррадж та Хафтар вже двічі зустрічались один з одним у 2017-2018 роках. Після цього, східний генерал підняв свої армії на нову спробу захопити Тріполі. Через дев’ять місяців боїв, ціль все ще досягнута. З початком нового року, Росія та Туреччина, які підтримують різні сторони конфлікту, спробували помирити Лівію ще раз на своїх умовах. Для цього була запущена активна дипломатія: зустрічі були з Ердоганом, головою уряду Італії Конте, Хафтар та Саррадж були у Москві, де бачились із міністрами закордонних справ та оборони РФ і Туреччини.

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У столиці Росії відбувалися і перемовини між двома делегаціями, які на цей раз відмовились сідати разом за один стіл, змушуючи дипломатів курсувати між ними. Документ, який мали підписати, за повідомленнями, включав у себе наступні пункти: зупинку перекидання турецької армії до Лівії; об’єднання кількох урядів Лівії у один Тимчасовий; роззброєння парамілітарних організацій; захист нафтородовищ та берегової лінії країни;

Чому ж все зірвалося? Фаїз Саррадж вже підписав текст угоди, але Хафтар спочатку попросив трохи часу "на подумати", а потім залишив Москву без підписання. Причиною, ймовірно, стали деякі правки, які його делегація не змогла просунути. Зокрема, Хафтар виступає різко проти будь-якої участі Туреччини у лівійському конфлікті. Зокрема, не бачить османів у якості перемовників. Тим часом, обидві лівійські сторони звинувачують одна одну у порушенні раніше досягнутого перемир’я. А спікер парламенту Лівії у місті Тобрук узагалі заявив, що "звільнення Тріполі продовжується".

Президент Туреччини Ердоган відреагував на все це доволі жорстко: сказав, якщо армія Хафтара буде атакувати Тріполі або "лівійський народ", Туреччина не буде стояти осторонь. Навіть якщо об’єднаються усі союзники Хафтара – Сауди, Емірати та Єгипет – вони навряд чи зможуть стримати потугу другої армії НАТО.

Можливо останній шанс досягти миру буде 19-го січня у Берліні, де збереться лівійський саміт. Очікується, що там, окрім Ердогану, будуть також Путін та Конте. Російська сторона повідомляє, що у берлінському документі "буде лише заклик до діалогу, доскольнаного виконання ембарго".