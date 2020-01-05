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      Угода з Ердоганом – державна зрада: Лівія вирішила розірвати стосунки з Туреччиною

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      Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року / Getty Images

      Парламент Лівії одноголосно ухвалив притягнути до відповідальності прем'єра Сарраджа за державну зраду через військову угоду з турецьким лідером Ердоганом. А також вирішив розірвати стосунки з Туреччиною.

      У такий спосіб лівійський парламент як орган визнаної ООН влади виступив проти введення турецьких військ до Лівії, пише DW.

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      Зауважимо, що запит на введення турецьких військ Анкарі надіслав також визнаний ООН уряд національної згоди. Однак парламент не лише проголосував проти, а й вирішив притягти прем'єр-міністра Фаїза Сарраджа до відповідальності за державну зраду.

      • Також депутати проголосували за припинення стосунків із Туреччиною.

      До слова, сусідній Лівії Єгипет також засудив звернення до Туреччини як "грубе порушення норм міжнародного права та резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Лівії".

      Напружена ситуація в Лівії: що слід знати

      Лівію очолював диктатор Муамар Каддафі з 1969 до 2011 – 42 роки. Після того, як його скинули та вбили, країну охопила громадянська війна. У 2020 бойові дії активізувалися.

      Станом на початок 2020 року в країні фактично функціонує два уряди та два парламенти:

      • Уряд у Триполі, яким керує Фаїз Саррадж, підтримують ООН та США. 
      • Уряд у Байді, яким керує Халіфа Хафтар, підтримують Росія і Китай.

      З квітня і до кінця 2019 року Хафтару вдалося взяти під контроль майже 80% території Лівії, у тому числі нафтові родовища – основний ресурс країни. 

      Уряд у Триполі попросив військової допомоги в Туреччини у грудні 2019, Ердоган негайно погодився, а 3 січня його підтримав і турецький парламент.

      У відповідь командувач невизнаної ООН національної армії Лівії Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію в країні. І пригрозив Ердогану, що той "приведе свою армію до загибелі".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Лівія Війна у Лівії Новини Туреччини Реджеп Ердоган
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