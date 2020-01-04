В Іраку біля посольства США пролунав вибух, – ЗМІ

У столиці Іраку Багдаді пролунав вибух. Інцидент трапився у так званій "зеленій зоні", де розміщуються урядові будівлі та дипломатичні представництва, зокрема й посольство США. Мовиться про район Аль-Джадірія.

За інформацією телеканалу Sky News Arabia, вибухнули дві ракети, імовірно "Катюша". Інші арабські ЗМІ пишуть про кілька вибухів. Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

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Як передає інформаційна агенція "РИА Новости", внаслідок вибухів постраждали 5 осіб.

Наразі дорога до посольства США є перекритою. Очевидці, зі свого боку, розповідають, що чули сирени повітряної тривоги.

Водночас телеканал Al Arabiya повідомляє, що на півночі Багдада військово-повітряна база "Балад", яку використовували американські військові, зазнала ракетного обстрілу. Мовиться, що на території бази вибухнули дві ракети типу "Катюша".

До слова, напередодні під Багдадом здійснили новий авіаудар, в результаті якого щонайменше 6 людей загинули. Іракські ЗМІ називають відповідальними за цей обстріл США. Натомість офіційний Вашингтон заперечує свою участь у бомбардуванні.

Що передувало цим подіям

29 грудня ВПС США завдали удару грудня по п'яти об'єктах угрупування "Катаїб Хезболлах" в Сирії та Іраку. У Пентагоні тоді заявили, що ця організація є відповідальною обстріл іракської бази під Кіркуком, де загинув американський співробітник. В результаті бомбардування в районі міста Ель-Каїм (провінція Анбар), за інформацією іракських ЗМІ, загинули щонайменше 25 осіб і понад 50 зазнали поранення.

Згодом американські ВПС за розпорядженням президента США Дональда Трампа завдали удар в районі аеропорту Багдаду. Тоді у результаті загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини збройних сил Ірану) Касем Сулеймані. Разом з ним відправилися на той світ також заступник очільника шиїтського ополчення "Аль-Хашд аш-Шааб" Абу Махді аль-Мухандіс і ще кілька людей. Американське оборонне відомство стверджує, що удар був оборонним і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку та інших країнах.

В Ірані на вбивство генерала відреагували доволі негативно. Так, міністр закордонних справ країни Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі наголосив, що США почали справжню війну проти іранського народу.

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