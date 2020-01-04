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      Ірак зазнав нового смертельного авіаудару: США заперечили свою причетність

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      Ірак зазнав нового авіаудару, 6 осіб загинули / Фото з Тwitter

      Ірак оговтується від нового нападу. Через авіаудар під Багдадом загинули щонайменше шість людей. Іракські ЗМІ називають відповідальними за цей обстріл США. Водночас самі американці заперечили свою участь у бомбардуванні.

      Під новий авіаудар потрапила автоколона проіранського збройного угруповання "Аль-Хашд аш-Шабі", повідомила агенція AFP. Сталося це поблизу міста Таджі, що на північ від Багдада.

      Важливо: Ліквідація Сулеймані у Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону

      Внаслідок потужного удару загинули шість бойовиків, ще троє людей отримали тяжкі поранення.

      Зауважимо, новий потужний авіаудар здійснили за кілька годин до запланованого у Багдаді жалобного маршу на честь вбитого 3 січня одного з головних генералів Ірану Касема Сулеймані.

      Наразі точно не відомо, хто здійснив бомбардування. Іракський державний телеканал повідомляє, що його завдали сили США.

      Тим часом у міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США зранку 4 січня заперечили, що завдали авіаударів по районі табору "Таджі" в останні дні.

       

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      Вбивство Сулеймані: головне

      • У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили командувача спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
      • У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".

      Хто такий Касем Сулеймані? Сулеймані вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.

      У США його називали "Темним лицарем" розвідки Ірану – за аналогією з фільмом про Бетмена.

      В Ірані ж Сулеймані був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

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      сьогодні
      1910
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Зброя Близький Схід Іран Новини США Ірак Жертви
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