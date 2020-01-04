Ирак получил новый смертельный авиаудар: США отрицают свою причастность

Ирак оправляется от нового нападения. Из-за авиаудара под Багдадом погибли по меньшей мере шесть человек. Иракские СМИ называют ответственными за этот обстрел США. В то же время американцы отрицают свое участие в бомбардировке.

Под новый авиаудар попала автоколонна проиранской вооруженной группировки "Аль-Хашд аш-Шаби", сообщило агентство AFP. Произошло это близ города Таджи, к северу от Багдада.

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В результате мощного удара погибли шесть боевиков, еще три человека получили тяжелые ранения.



Новый авиаудар вблизи Багдада / фото из твиттера

Заметим, новый мощный авиаудар совершили за несколько часов до запланированного в Багдаде траурного марша в честь убитого 3 января Касема Сулеймани и заместителя главаря "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Пока точно не известно, кто совершил бомбардировки. Иракский государственный телеканал сообщает, что его нанесли силы США.

Между тем в международной антитеррористической коалиции под руководством США утром 4 января отрицали, что нанесли авиаудары по району лагеря "Таджи" в последние дни.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020

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Убийство Сулеймани: главное

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили командующего спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительным оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Кто такой Касем Сулеймани? Сулеймани считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.



В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана – по аналогии с фильмом о Бэтмене.



В Иране же Сулеймани был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.