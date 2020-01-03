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      Треба запобігти помсті: МЗС України стурбоване через ситуацію на Близькому Сході

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      МЗС України / wikipedia.org

      Міністерство закордонних справ України стурбоване зростаючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" і посольство США в Іраку.

      Україна наголошує на необхідності запобігання будь-яких актів помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону. Про це мовиться у заяві на сайті МЗС.

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      Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації і будь-які акти помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону і глобальної безпеки,
      – наголошують українські дипломати.

      Що відомо про вбивство Касема Сулеймані

      У ніч на 3 січня війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинули командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

      Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

      Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак,
      – прокоментував бомбардування Пентагон.

      У Білому домі назвали авіаудар "рішучою оборонною акцією".

      Водночас духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вбивство Сулеймані "лише зміцнить рішучість Тегерана протистояти США".

      Що відомо про Касема Сулеймані

      • В 1998 році Сулеймані очолив спецпідрозділ "Ель-Кудс" у складі КВІР, призначений для реалізації військових і таємних операцій за межами Ірану.
      • "Ель-Кудс" під керівництвом Сулеймані займався військовою підтримкою ХАМАС і "Хезболли" в Палестині і Лівані, а також мав серйозний вплив на політичну ситуацію в Іраку після виведення звідти військ США.
      • Сулеймані також брав участь у боротьбі проти терористів "Ісламської держави".
      • У 2007 році був включений ООН до списку санкцій іранських військових і політичних діячів, яким заборонений виїзд з країни.
      • Сулеймані вважався головним архітектором війни в Сирії. Вважається, що саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.
      • У США його називали "Темним лицарем" розвідки Ірану. За аналогією з фільмом про Бетмена.
      • Сулеймані неймовірно популярний в Ірані. Про нього знімають фільми, пишуть пісні, йому присвячують зароблені нагороди і спортивні призи.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Близький Схід Іран Ірак МЗС України
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