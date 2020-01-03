Треба запобігти помсті: МЗС України стурбоване через ситуацію на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ України стурбоване зростаючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" і посольство США в Іраку.

Україна наголошує на необхідності запобігання будь-яких актів помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону. Про це мовиться у заяві на сайті МЗС.

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Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації і будь-які акти помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону і глобальної безпеки,

– наголошують українські дипломати.

Що відомо про вбивство Касема Сулеймані

У ніч на 3 січня війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинули командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Трамп особисто віддав наказ про цей удар .

Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак,

– прокоментував бомбардування Пентагон.

У Білому домі назвали авіаудар "рішучою оборонною акцією".

Водночас духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вбивство Сулеймані "лише зміцнить рішучість Тегерана протистояти США".

Що відомо про Касема Сулеймані