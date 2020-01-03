ООН закликає світ не допустити ще однієї масштабної війни у Перській затоці

Організація Об'єднаних Націй наголошує, що ситуація у районі Перської затоки вимагає особливої виваженості, щоб не допустити ще однієї регіональної війни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає за деескалацію в Перській затоці. Про це в ефірі телеканалу CNN заявив представник генсека Фархан Хак.

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Це той момент, коли лідери повинні показати максимальну стриманість. Світ не може дозволити собі ще однієї війни у Перській затоці,

– сказав він.

Що відомо про вбивство іранського генерала Сулеймані в Іраку

У ніч на 3 січня в іракському Багдаді в результаті ракетного повітряного удару загинули 8 осіб, серед яких генерал і керівник одного із спецпідрозділів "Корпусу Вартових Ісламської Революції" (КВІР) Касема Сулеймані.

Операція по його ліквідації була проведена американськими військовими за вказівкою президента США Дональда Трампа. За інформацією Пентагону, Сулеймані нібито розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і в усьому регіоні.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв, що вбивство Сулеймані не залишиться без помсти.

Відзначимо, що вбивство Кассема Сулеймані вже вплинуло на світову економіку. Зокрема, ціни на нафту зросли на 2-4%, а ринки цінних паперів Азії впали.

Коротко про загострення відносин Ірану та США

Відносини між Іраном і Штатами погіршилися наприкінці 2019 року, коли 27 грудня по американській військовій базі США в Іраку був нанесений авіаудар. В результаті загинув військовий.

Під час відповіді американців загинули 25 бойовиків. Згодом, члени проіранської військового угруповання штурмували посольство США у Багдаді.