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      ООН призывает мир не допустить еще одну масштабную войну в Персидском заливе

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      Генсек ООН Антониу Гуттереш / aa.com.tr

      Организация Объединенных Наций подчеркивает, что ситуация в районе Персидского залива требует особой взвешенности, чтобы не допустить еще одной региональной войны.

      Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за деэскалацию в Персидском заливе. Об этом в эфире телеканала CNN заявил представитель генсека Фархан Хак.

      К теме: "Смерть Америке": как Иран использует Ирак против США

      Это тот момент, когда лидеры должны показать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одной войны в Персидском заливе,
      – сказал он.

      Что известно об убийстве иранского генерала Сулеймани в Ираке

      В ночь на 3 января в иракском Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений "Корпуса Стражей Исламской Революции" (КСИР) Касема Сулеймани.

      Операция по его ликвидации была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа. По информации Пентагона, Сулеймани якобы разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе.

      Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

      Отметим, что убийство Кассема Сулеймани уже повлияло на мировую экономику. В частности, цены на нефть выросли на 2-4%, а рынки ценных бумаг Азии упали.

      Кратко об обострении отношений Ирана и США

      Отношения между Ираном и Штатами ухудшились в конце 2019 года, когда 27 декабря по американской военной базе США в Ираке был нанесен авиаудар. В результате погиб военный.

      Во время ответа американцев погибли 25 боевиков. Впоследствии, члены проиранской военной группировки штурмовали посольство США в Багдаде.

      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Иран Ирак Ближний Восток Дональд Трамп Новости США ООН Антониу Гутерреш
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